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Владелец российского Forbes подал в суд на бывшего главного редактора журнала

В суде зарегистрирован иск Александра Федотова о защите чести, достоинства и деловой репутации
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Александр Федотов, владеющий издательским домом ACMG (издает журналы Forbes, L’Officiel, SNC и другие), подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к бывшему главному редактору журнала Forbes Николаю Ускову, следует из картотеки гражданских дел на сайте суда. Иск был зарегистрирован 3 августа.

Усков сказал «Ведомостям», что ему ничего не известно о судебных претензиях Федотова. Представитель ACMG в понедельник вечером не ответил на звонки и запрос «Ведомостей». РБК со ссылкой на директора по связям с общественностью ACMG Дмитрия Озмана пишет, что Федотов подал в суд два иска - о защите чести, достоинства и деловой репутации и о разглашении коммерческой тайны. Детали собеседник издания не раскрыл. Информации о втором иске в картотеке суда на момент публикации не было.

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