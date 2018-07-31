Редакция российского Forbes пожаловалась на действия владельца в американский офис

Журнал Forbes издается в России издательским домом ACMG Александра Федотова по лицензии американской Forbes Media Максим Стулов /Ведомости

Редакция российского Forbes отправила обращение в головной офис американской Forbes Media, рассказали «Ведомостям» два сотрудника редакции.

По их словам, редакция просит Forbes Media не утверждать в должности главного редактора российской версии журнала Андрея Золотова.

Журнал Forbes издается в России издательским домом ACMG Александра Федотова по лицензии американской Forbes Media. Издатель должен выполнять определенные требования Forbes Media по стандартам текстов и, в частности, согласовывать главного редактора.

Золотов был назначен исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes в прошлую пятницу. Он сменил и.о. главного редактора Николая Мазурина сразу после того, как последний обратился в прокуратуру Москвы с жалобой. Редакция в среду вечером внезапно обнаружила, что в новом печатном номере журнала нет текста «Дела семейные» о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых. Это произошло без ведома редакции, позднее ACMG заявил, что это было решение ИД. Журналисты сочли, что это прямо нарушает закон о СМИ, по которому издатель не имеет права вмешиваться в редакционную политику.

Журналисты в письме в Forbes Media написали, что Федотов уже уволил двух редакторов, которые пытались препятствовать его вмешательству в дела редакции - Николая Ускова и Мазурина, рассказали собеседники «Ведомостей». У Золотова, добавили они, совсем нет опыта в деловой журналистике: он работал только в глянцевых изданиях и не возглавлял их.

В письме также указано, что Усков и другие редакторы российского Forbes не раз сообщали владельцу лицензии о попытках Федотова уничтожить редакционную независимость журнала. Редакция просит провести расследование происходящего и не утверждать Золотова.

«Ведомости» отправили запросы в ACMG и Forbes Media.