Бывший главный редактор Forbes через суд потребовал восстановления в должности

Усков был главным редактором Forbes с января 2016 г. Сергей Бобылев/ТАСС

Николай Усков, недавно уволенный с должности главного редактора российской версии Forbes, подал в суд на издателя журнала. Об этом «Интерфаксу» рассказал сам Усков. По его словам, у него несколько требований: восстановление на прежней работе в качестве главного редактора Forbes, признание незаконными дисциплинарных взысканий, выплата зарплаты за период от увольнения до восстановления в должности.

Усков уточнил, что подал иск в Пресненский районный суд Москвы к компании АО «АС РУС МЕДИА» (входит в ACMG), которая издает Forbes в России, в пятницу. Эту информацию Усков подтвердил «Ведомостям» и добавил, что также попросил выплатить моральную компенсацию: 50 000 руб., что соответствует минимальному уровню в соответствии с гражданским кодексом. Представитель издателя Forbes не ответил на звонки «Ведомостей».

Самого иска на сайте Пресненского районного суда Москвы пока нет.

Усков был главным редактором Forbes с января 2016 г. Его уволили в июне из-за неудовлетворительного качества работы, систематического нарушения трудовой дисциплины и трудового договора в части «неконкуренции», объясняли в ACMG. По словам представителя компании, Усков не имел права принимать участие в мероприятиях других брендов, но неоднократно делал это.

В ACMG также сказали, что предлагали Ускову разные варианты увольнений, но он отказывался, из-за чего пришлось пойти на одностороннее расторжение договора. Владелец Forbes Александр Федотов принял решение об увольнении Ускова в конце мая, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к Forbes: в последнее время главный редактор и собственник постоянно конфликтовали и Федотов регулярно грозился уволить Ускова. Усков заявил The Bell, что его увольнение – часть давления на редакцию. «Я со своими принципами и подходами казался ему (Федотову – «Ведомости») единственной преградой на пути стремительного и сказочного обогащения», – писал Усков в своем Facebook сразу после увольнения. Тогда же он и пообещал подать в суд на издателя.

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