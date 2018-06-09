Компания вынуждена была пойти на одностороннее расторжение договора с Усковым, так как ему неоднократно предлагали уйти с этой должности Евгений Биятов / РИА Новости

Главный редактор Forbes Николай Усков покинет свой пост. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель издательского дома ACMG. Усков покинет издание из-за неудовлетворительного качества работы, говорится в сообщении издательского дома.

Исполняющим обязанности главного редактора назначен Николай Мазурин, который до этого занимал должность шеф-редактора журнала.

За «Эхо»? Усков связал свое увольнение с участием в передаче «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы». Как он написал в своем Facebook, владелец журнала Александр Федотов предлагал ему почти $100 000 компенсации, но он отказался, чтобы «защитить журнал, наше достоинство». По его оценке, Федотов, кроме дилетантского подхода, пытался «изменить устав редакции Forbes так, чтобы превратить редакцию в послушный инструмент своих прихотей и фантазий».

Усков был назначен главным редактором Forbes в январе 2016 г. До этого он был главным редактором GQ, руководителем проекта «Сноб». На посту Усков сменил Эльмара Муртазаева, который работал главным редактором издания с января 2014 г.

Ускова увольняют из-за «неудовлетворенности качеством его работы, систематического нарушения трудовой дисциплины и трудового договора в части «неконкуренции», говорится в сообщении издательского дома. Усков не имел права принимать участие в мероприятиях других брендов, но неоднократно делал это, указывают представители компании.

Компания вынуждена была пойти на одностороннее расторжение договора с Усковым, так как ему неоднократно предлагали уйти с этой должности и предлагали разные варианты увольнения, но он отказывался, говорится в сообщении ACMG.

До осени 2015 г. журналы Forbes, OK!, Geo и «Gala Биография» в России издавал издательский дом Axel Springer. В сентябре немецкая компания сообщила, что из-за новых ограничений для иностранцев в СМИ (с 2016 г. не могут владеть более чем 20% компании – издателя СМИ) продала российское подразделение владельцу издательского дома Artcom Media Александру Федотову (издает журналы L’Officiel, Numero, Port и SNC).

Осенью Федотов в интервью РБК сказал, что планирует сделать журнал Forbes менее политизированным и «не обязательными» для журнала заметки про высокие зарплаты чиновников. «В России [Forbes] чересчур политизирован. Мы будем стараться писать о том, что интересно нашим читателям. Я уверен, что политика их интересует в меньшей степени... Мы просто постараемся не заходить на политическую территорию», – сказал он.

Но в итоге журналисты Forbes несколько раз обвиняли нового владельца во вмешательстве в редакционную политику издания, что прямо запрещено законом о СМИ.

Впервые конфликт редакции и Федотова стал публичен после того, как Forbes выпустил рейтинг зарплат топ-менеджеров в 2016 г. без оценки вознаграждения председателя правления ВТБ Андрея Костина. Журналисты написали Федотову письмо, где предположили, что отсутствие оценки зарплаты Костина в рейтинге было его решением. Позднее на суде в 2017 г. автор рейтинга Елена Березанская свидетельствовала, что именно Федотов настаивал на исключении данных о Костине. Другой журналист Forbes на том же суде приводил и другие свидетельства вмешательства владельца в редакционную политику. Сам Усков при этом публично настаивал, что решение по рейтингу принимал он.

Федотов принял решение об увольнении Ускова в конце мая, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к Forbes: в последнее время главный редактор и собственник постоянно конфликтовали и Федотов регулярно грозился уволить Ускова. Усков заявил The Bell, что его увольнение – часть давления на редакцию, продолжающая линию снятия материалов собственником и постановки текстов, угодных Федотову. Усков намерен обжаловать свое увольнение в суде.