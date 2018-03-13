Издатель российского Forbes нашел партнера-миллиардера

В этом году Рыбаков впервые вошел в список богатейших людей мира (в него входят только долларовые миллиардеры) и занял там 1867-ое место Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сооснователь «Технониколя» и «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков принципиально договорился с владельцем издательского дома ACMG Александром Федотовым о создании совместного предприятия, рассказал знакомый бизнесмена, Рыбаков согласился инвестировать в СП около 200 млн руб. за три года. Рыбаков и Федотов обсуждают несколько вариантов сотрудничества, знает источник «Ведомостей», один из них – совместное ведение проекта журнала Forbes «Школа миллиардера». Совладельцем самого журнала Forbes Рыбаков при этом не будет, утверждает знакомый миллиардера.

Рыбаков подтвердил «Ведомостям», что ведет переговоры с Федотовым об инвестициях на «похожую сумму», а также то, что возможные инвестиции связаны с Forbes. Другие детали он раскрыть отказался. О переговорах Рыбакова и Федотова прежде рассказывал другой источник «Ведомостей», который ссылался на сотрудников ACMG. Представитель ACMG не подтвердил и не опроверг договоренности с Рыбаковым и создание СП.

Рыбаков входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Основной актив бизнесмена – холдинг «Технониколь», который занимается производством строительных материалов.

С 2016 г. Рыбаков был на 181 строчке российского рейтинга самых богатых людей. С тех пор состояние бизнесмена по оценке Forbes выросло почти в три раза – до $1,2 млрд. В этом году Рыбаков впервые вошел в список богатейших людей мира (в него входят только долларовые миллиардеры) и занял там 1867-ое место. Российский список миллиардеров 2018 г. Forbes пока не публиковал.

В 2017 г. Рыбаков и основатель KupiVIP Оскар Хартман создали венчурный фонд Larix объемом в $100 млн. «Рыбаков фонд» бизнесмена финансирует образовательные программы и программы развития предпринимательского сообщества.

«Школой миллиардера» Forbes называет конкурс стартапов, первый из которых журнал провел в 2011 г. В феврале завершился отбор заявок на участие очередного ежегодного конкурса. Участники школы «получат возможность вести блоги на сайте Forbes, снимать видео о своих бизнесах вместе с командой Forbes, получать персональные консультации и помощь успешных предпринимателей», указано в описании проекта.

ACMG основан Федотовым в 2008 г. Российскую версию Forbes он издает с 2015 г. Также ИД выпускает журналы Numero, L’Officiel, Geo, SNC, «Ок!» и проч. Компания не раскрывает финансовые результаты. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка «АС рус медиа» (компания – учредитель журналов, выпускаемых ACMG) составила 656 млн руб., чистый убыток — 16,6 млн руб. Источник «Ведомостей», знакомый с финансами компании, предполагает, что в целом этот бизнес убыточен, конкретных цифр он не приводит. Forbes – прибыльное издание, знает собеседник «Ведомостей» и подтверждает еще один источник, знакомый с финансами журнала.

У Федотова в прошлом году возникали сложности с выплатой налогов (Федеральная налоговая служба приостанавливала расходные операции по нескольким банковским счетам ИД), задержки с выплатой отчислений за страховку сотрудников и т.д. Рыбаков не ответил на вопрос «Ведомостей», что ему известно о финансовых трудностях ACMG.

Рыбаков рассказывал The Bell, что они с Федотовым – данвие друзья, оба выпускники Московского физико-технического института.

Осенью 2017 г. издание «Центр управления расследованиями» (ЦУР, это медиапроект Михала Ходорковского) сообщил что Рыбаков обсуждает с Федотовым покупку журнала Forbes – полностью или частично. Представитель Рыбакова тогда эту информацию опроверг, а Федотов и представитель ACMG на вопросы ЦУР не ответили.

Рыбаков и Федотов намерены привлечь и других партнеров в свое будущее СП, знает один из собеседников «Ведомостей». Они ведут переговоры с другими бизнесменами из списка Forbes. С кем именно это обсуждается, источник раскрывать не стал. Представитель ACMG это не комментирует.