Владельца Forbes вызвали в суд

В сентябре 2015 г. Федотов выкупил у немецкой Axel Springer права на издание в России журнала Forbes

Владельца лицензии на выпуск журнала Forbes в России Александра Федотова и его личную ассистентку Ольгу Ивко Пресненский районный суд определил вызвать и допросить в качестве свидетелей по иску бывшего вице-президента ACMG Натальи Гандуриной, передал корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Иски бывшего топ-менеджера будут рассмотрены 12 и 22 мая. Представитель Федотова от комментариев отказался.

Гандурина поддала иск к АО «АС рус медиа» в феврале 2017 г. В категории дела значится «Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)».

Издательский дом ACMG основан Федотовым в 2008 г. В сентябре 2015 г. Федотов выкупил у немецкой Axel Springer права на издание в России журнала Forbes. Также ACMG выпускает журналы Numero, L’Officiel, GEO, SNC, OK!, «GALA биография» и т. д. Финансовые показатели холдинг не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка «АС рус медиа» (компания – учредитель журналов, выпускаемых ACMG) составила 767,8 млн руб., чистый убыток – 125 млн руб.

Также со структурами Федотова судится бывший журналист Forbes Елена Зубова. Она подала иск в Хамовнический районный суд Москвы к «Арт трейдинг портфолио менеджменту» о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда. Зубова считает, что была неправомерно уволена, и требует компенсации морального вреда в размере 1,3 млн руб.

На прошлой неделе по требованию ФНС по двум счетам компании «АС рус медиа», издателя Forbes, приостановлены все операции по счетам в банке «Открытие» и в Коммерцбанке (Евразия), следует из системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов на сайте ФНС. О том, что у издателя Forbes заморожены счета, ранее «Ведомостям» рассказывал источник на медиарынке. По его данным, причиной блокировки стала невыплата налогов с декабря 2016 г. Ежемесячные налоговые отчисления компании могут составлять около 5 млн руб., знает он.

На протяжении последнего времени финансовые сложности у издателя Forbes возникают периодически. В конце прошло года у «АС Рус медиа» не смог вовремя оплатить лицензионные сборы владельцу лицензии на выпуск журнала - американской компании Forbes Media LLC, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к журналу. Издатель должен был произвести платеж владельцу лицензии на сумму $500 000 еще в январе, но фактически платеж был переведен только 13 марта, говорят собеседники «Ведомостей». Кроме того, сотрудники журнала лишились ДМС из-за того, что издатель Forbes не произвел очередную выплату «Ресо гарантии», рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких в Forbes.