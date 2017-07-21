На свидетелей судебного процесса Forbes могут оказывать давление в компании М. Стулов / Ведомости

Журналист Елена Зубова высказала опасения о том, что на свидетелей, выступивших на ее процессе, могут оказывать давление в издательском доме. Об этом она сообщила на пресс-конференции в четверг. Знают о возможном давлении на свидетелей и два источника «Ведомостей» в редакции журнала Forbes. Свидетелями на процессе Зубовой в начале июля выступили журналисты Forbes Елена Березанская и Мария Абакумова.

По словам Зубовой, Березанская сейчас находится в отпуске, а на Абакумову оказывается давление: «Я со слов Абакумовой знаю, что неожиданная реакция работодателей в суде вынудила ее уйти во временный отпуск». Абакумова подтвердила «Ведомостям», что она ушла в отпуск.

Представители Forbes Media и издательского дома ACMG отказались от комментариев «Ведомостям».

Бывший журналист Forbes Зубова подала иск к «Арт трейдинг портфолио менеджменту» (управляющая компания ACMG, которая издает Forbes в России) и к владельцу ACMG Александру Федотову. Она требовала признать ее увольнение незаконным и восстановить в должности. Заявление об увольнении по собственному желанию ее вынудили написать. Зубова возражала против вмешательства в редакционную политику Александра Федотова, который приобрел права на выпуск журнала Forbes в 2015 г. Именно по его инициативе из ежегодно публикуемого рейтинга зарплат топ-менеджеров Forbes была исключена сумма вознаграждения главы ВТБ Андрея Костина, заявляли в суде ее представители и подтвердили свидетели. Это первый известный случай, когда журналист крупного СМИ пытался доказать в суде вмешательство владельца в редакционную политику. Закон «О СМИ» запрещает такое вмешательство. Данные о вознаграждении не предоставила группа ВТБ, официально объясняла тогда редакция.

В ноябре 2016 г. сотрудники Forbes рассказали «Ведомостям», что цифра вознаграждения Костина была снята с публикации в последний момент по распоряжению Федотова, главный редактор журнала Николай Усков в это время был в отъезде, и распоряжение владельца исполнял заместитель главного редактора Николай Мазурин. Тогда сотрудники Forbes написали письмо Федотову с просьбой объяснить произошедшее. «Ведомости» ознакомились с тем письмом. Тогда представители ACMG это не комментировали.

Свидетелем на суде выступила редактор Forbes Березанская. Она сообщила, что сумма вознаграждения Костина была рассчитана в редакции и эти цифру сняли по личному распоряжению Федотова. Ее показания были представлены в письменном виде. Березанская лично обсуждала с Федотовым ситуацию, финальное распоряжение от владельца она получила через Мазурина, Усков был в отпуске. «Я считаю, что это обман читателей: оценка вознаграждения Костина у нас была, но мы ее не опубликовали, — процитировала заявление Березанской судья. — Произошло искажение результатов рейтинга, что противоречило основным требованиям редакционных стандартов Forbes».

Абакумова, также выступившая свидетелем в суде, рассказала в ходе процесса о другом случае нарушения стандартов Forbes: Усков требовал перенести статью о поместье главы «Роснано» Анатолия Чубайса, написанную Зубовой, поскольку публикацию могут использовать в своих интересах политические оппоненты Чубайса.

«Ведомостям» Абакумова рассказала, что на следующий день после суда ее вызвали в отдел HR и потребовали написать объяснительную о том, где она была во время, в которое проходил суд. «Обычно в офисе с 10 до 12 часов мало кто бывает. Я написала объяснительную, что была вызвана в суд, — сказала она. — Я считаю, что, рассказав правду, сделала лучше Forbes. Публичное признание ошибки страхует от ее повторения».

Зубова сказала «Ведомостям», что она предупредила о возможном давлении на свидетелей американскую Forbes Media. В защите свидетелей также будет принимать участие Профессиональный союз журналистов, сказала она.