Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Нестандартный Forbes
Сотрудники Forbes: Александр Федотов вмешивается в статьи журнала
Они рассказали об этом в суде
- Екатерина Брызгалова
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Федотов издает российский Forbes больше двух лет
Максим Стулов / Ведомости
Суд отказал в удовлетворении иска бывшего корреспондента журнала Forbes Елены Зубовой к бывшему работодателю. Зубова в феврале подала иск к «Арт трейдинг портфолио менеджменту» (управляющая компания ACMG, которая издает Forbes в России), к владельцу ACMG Александру Федотову и к главному редактору журнала Николаю Ускову. Она требовала признать, что ее увольнение в декабре 2016 г. было незаконным и что ее вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Зубова требовала восстановить ее в должности, выплатить положенную за прошедшие месяцы заработную плату, а также компенсацию в 1,3 млн руб.
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