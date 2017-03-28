Человек из команды Сечина оказался связан с издателем российского Forbes – «Дождь»

Как сообщает телеканал «Дождь», «Артпол холдинг», принадлежащий на 100% бывшему министру энергетики Сергею Шматко, предоставил заем на перезапуск журналов GEO, GEOлёнок и «GALA Биография». Эти издания из-за финансовых проблем были закрыты после того, как холдинг Александра Федотова ACMG выкупил издания дома Axel Springer, включая и российский Forbes, уточняет «Дождь».

Заем от «Артпол холдинга» был получен структурой «Джи медиа», входящей в ACMG, рассказали телеканалу два источника, близких к холдингу. Сумму займа один из источников оценил приблизительно в 6-8 млн руб.

Представитель холдинга ACMG Оксана Менейлюк отказалась комментировать данную информацию, сославшись на коммерческую тайну. Гендиректор «Артпол холдинга» оперативно не ответил на запрос, отметив, что у него нет для этого необходимых полномочий.

Участие Шматко в бизнесе ACMG не ограничивается только этим займом. Он также принимал участие в переговорах о продаже Forbes вместе с Федотовым. Об этом «Дождю» рассказали три источника на медиарынке. Когда на тот момент гендиректор издательского дома Axel Springer Russia Регина фон Флемминг вела переговоры о продаже активов с Федотовым, на одной из встреч был Шматко, утверждает один из источников телеканала.

Менейлюк участие Шматко в переговорах отрицает. По ее словам, он не является партнером холдинга. Усков заявил, что также не знает об участии Шматко в сделке. «Думаю, это очередная лажа», - сказал он. Флемминг от комментариев отказалась, Шматко вопросы проигнорировал.

По мнению «Дождя», Шматко является «человеком из команды Сечина». Он возглавлял Минэнерго, когда Сечин был вице-премьером по ТЭКу. «Из чиновников они ушли тоже вместе. Сейчас Шматко - специальный представитель президента по международному сотрудничеству в электроэнергетике», - отмечает телеканал.