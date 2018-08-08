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Редакция Forbes пожаловалась в прокуратуру из-за задержек зарплат

Журналисты до сих пор не получили зарплату за июль
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Редакция российского журнала Forbes сегодня, 8 августа обратилась в Пресненскую межрайонную прокуратуру с жалобой на компанию-издателя этого СМИ «Ас рус медиа», рассказали «Ведомостям» два сотрудника журнала. «Ас рус медиа» - одно из юрлиц издательского дома ACMG Александра Федотова.

В заявлении журналисты указали, что до сих пор не получили зарплату за июль, а один из журналистов Сергей Титов, который недавно был в отпуске, не получил отпускных, рассказали собеседники «Ведомостей». Редакция указывает, что по Трудовому Кодексу заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, и считает задержку в выплатах нарушением закона. По словам собеседников «Ведомостей», редакция считает такие действия владельца журнала давлением на журналистов. До этого сотрудники Forbes анонимно и в соцсетях от собственного имени рассказывали о задержках зарплат. Сотрудники других СМИ, которые входят в ACMG, также сообщали о регулярных задержках выплат.

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