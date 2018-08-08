Редакция Forbes пожаловалась в прокуратуру из-за задержек зарплат
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Редакция российского журнала Forbes сегодня, 8 августа обратилась в Пресненскую межрайонную прокуратуру с жалобой на компанию-издателя этого СМИ «Ас рус медиа», рассказали «Ведомостям» два сотрудника журнала. «Ас рус медиа» - одно из юрлиц издательского дома ACMG Александра Федотова.
В заявлении журналисты указали, что до сих пор не получили зарплату за июль, а один из журналистов Сергей Титов, который недавно был в отпуске, не получил отпускных, рассказали собеседники «Ведомостей». Редакция указывает, что по Трудовому Кодексу заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, и считает задержку в выплатах нарушением закона. По словам собеседников «Ведомостей», редакция считает такие действия владельца журнала давлением на журналистов. До этого сотрудники Forbes анонимно и в соцсетях от собственного имени рассказывали о задержках зарплат. Сотрудники других СМИ, которые входят в ACMG, также сообщали о регулярных задержках выплат.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}