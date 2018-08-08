Редакция Forbes пожаловалась в прокуратуру из-за задержек зарплат

Журналисты до сих пор не получили зарплату за июль

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Редакция просит в заявлении провести проверку «Ас рус медиа» и прекратить нарушение прав журналистов, говорят источники «Ведомостей» Максим Стулов / Ведомости

Редакция российского журнала Forbes сегодня, 8 августа обратилась в Пресненскую межрайонную прокуратуру с жалобой на компанию-издателя этого СМИ «Ас рус медиа», рассказали «Ведомостям» два сотрудника журнала. «Ас рус медиа» - одно из юрлиц издательского дома ACMG Александра Федотова.

В заявлении журналисты указали, что до сих пор не получили зарплату за июль, а один из журналистов Сергей Титов, который недавно был в отпуске, не получил отпускных, рассказали собеседники «Ведомостей». Редакция указывает, что по Трудовому Кодексу заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, и считает задержку в выплатах нарушением закона. По словам собеседников «Ведомостей», редакция считает такие действия владельца журнала давлением на журналистов. До этого сотрудники Forbes анонимно и в соцсетях от собственного имени рассказывали о задержках зарплат. Сотрудники других СМИ, которые входят в ACMG, также сообщали о регулярных задержках выплат.