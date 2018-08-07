Издатель Forbes задолжал почти 100 млн рублей налогов

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Кроме финансовых проблем журнал Forbes сотрясают и редакционные конфликты Евгений Разумный / Ведомости

В отношении компании «АС рус медиа» (издает журнал Forbes, входит в издательский дом ACMG) возбуждены три исполнительных производства на сумму более 93,3 млн руб. (10,7 млн, 48,8 млн и 33,7 млн), по данным «СПАРК Интерфакса», – это налоги и сборы, а также пени по ним. Дата начала производства – 31 июля, говорится в картотеке.

Кроме того, по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) в период с 28 июня по 31 июля были приостановлены расходные операции на 28 банковских счетах «АС рус медиа». Эта информация размещена на сайте ФНС в базе «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций. Большая часть блокированных счетов открыта в «СМП банке», остальные – в банке «Открытие».