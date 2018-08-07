Издатель Forbes задолжал почти 100 млн рублей налогов
По требованию ФНС заблокированы 28 счетов издателя
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Кроме финансовых проблем журнал Forbes сотрясают и редакционные конфликты
Евгений Разумный / Ведомости
В отношении компании «АС рус медиа» (издает журнал Forbes, входит в издательский дом ACMG) возбуждены три исполнительных производства на сумму более 93,3 млн руб. (10,7 млн, 48,8 млн и 33,7 млн), по данным «СПАРК Интерфакса», – это налоги и сборы, а также пени по ним. Дата начала производства – 31 июля, говорится в картотеке.
Кроме того, по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) в период с 28 июня по 31 июля были приостановлены расходные операции на 28 банковских счетах «АС рус медиа». Эта информация размещена на сайте ФНС в базе «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций. Большая часть блокированных счетов открыта в «СМП банке», остальные – в банке «Открытие».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}