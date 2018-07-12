Технологии / Медиа

Издатель журнала Forbes остался без данных по аудитории

Исследовательская компания Mediascope подала два иска против этого ИД
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Структуры исследовательской компании Mediascope (АО «Медиаскоп» и АО «Эдфаут») подали два иска к ООО «Издательский дом «Арт ком медиа», одной из компаний издательского дома ACMG, на общую сумму 6 млн руб., следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

Издательский дом ACMG принадлежит бизнесмену Александру Федотову и издает русские версии журналов Forbes, SNC, Numero, Golf Digest, Objekt Russia, Interni. До осени 2015 г. журнал Forbes в России (а также OK!, Geo и «Gala Биография») издавала немецкая компания Axel Springer, но продала бизнес Федотову из-за закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% в российских СМИ. После смены собственника новым главным редактором Forbes был назначен Николай Усков, бывший главный редактор GQ и руководитель проекта «Сноб».

Исследовательская компания Mediascope – крупнейший в России поставщик данных об аудитории телеканалов, интернет-сайтов, радиостанций, печатных СМИ и так далее. Также компания ведет учет рекламных объявлений. Подавляющее число рекламодателей, особенно крупных, размещают рекламу в медиа именно на основе данных Mediascope.

Представитель Mediascope уточнил, что компания взыскивает задолженность за услуги по исследованию аудитории и мониторингу рекламных объявлений в изданиях, входящих в ACMG. Услуги предоставлялись с весны 2016 г. до конца 2017 г. и все это время ИД допускал просрочки, говорит представитель Mediascope: указанные в иске 6 млн руб. – сумма задолженности за весь 2017 г. Представитель ACMG заявил, что ИД рассчитывает решить вопрос о долге в ближайшее время и ведет переговоры об отзыве исков.

После покупки Forbes Федотов отмечал в интервью РБК, что в его планах сделать журнал менее политизированным: «Мы будем стараться писать о том, что интересно нашим читателям. Я уверен, что политика их интересует в меньшей степени». В итоге журналисты Forbes несколько раз обвиняли нового владельца во вмешательстве в редакционную политику издания, что прямо запрещено законом о СМИ. В январе 2017 г. журнал выпустил традиционный рейтинг вознаграждения топ-менеджеров российских компаний и банков, не указав вознаграждения президента ВТБ Андрея Костина.

В июне этого года Федотов уволил главного редактора Forbes Николая Ускова за «неудовлетворительное качество работы». Усков с формулировками не согласился и оспорил увольнение в суде (решение по его иску не принято). После увольнения Усков рассказал о финансовых проблемах Федотова, в том числе о долгах перед типографией и Mediascope. Иск более чем на 20 млн руб. подал к ACMG Первый полиграфический комбинат, писал «Коммерсантъ». Налоговики с 28 июня 2018 г. заблокировали в банках «Открытие» и «СМП банке» счета издательского дома «Ас рус медиа» (входит в холдинг ACMG). Информация об этом есть на сайте Федеральной налоговой службы.

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