Налоговая служба вновь заблокировала счета издательского дома ACMG Александра Федотова
- Екатерина Брызгалова
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По требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) приостановлены расходные операции по банковским счетам двух компаний издательского дома (ИД) ACMG, следует из базы данных «Банкинформ», которая информирует банк о наличии задолженности по налогам. Всего речь идет о блокировке семи счетов. Это четыре счета ООО «Издательский дом «Арт ком медиа» в Русском торговом банке (РТБК, информация об ограничениях по ним появилась в системе 6 июня и 19 июля), два счета этой же компании в банке «Открытие» (информация появилась 19 июля), а также один счет ООО «Медиа групп» в РТБК (информация появилась еще 16 мая). По данным реестра Роскомнадзора, издательский дом «Арт ком медиа» – учредитель журналов SNC, Golf Digest, Objekt Russia, Interni; «Медиа групп» – учредитель журнала Numero. Все эти журналы входят в издательский дом ACMG Александра Федотова. Представители ACMG и ФНС от комментариев отказались. Они не ответили на вопросы «Ведомостей», о какой сумме задолженности по налогам идет речь, есть ли у этих компаний другие счета в банках и как блокировка сказалась на их бизнесе.
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