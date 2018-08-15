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Сотрудникам российского Forbes начали выплачивать зарплату за июль

Сотрудникам российского Forbes начали выплачивать зарплату за июль. Об этом «Интерфаксу» рассказал шеф-редактор издания Николай Мазурин. «Я зарплату за июль получил, но знаю, что еще несколько ключевых сотрудников пока не получили», - рассказал он.

По его словам, смс-оповещение о переводе денег пришло около восьми часов вечера. Мазурин также добавил, что сегодня был подписан и сдан сентябрьский номер журнала. Сотрудники, которые уже получили зарплату, должны будут в четверг, 16 августа выйти на работу в редакцию. Неявка в этот день на работу будет засчитана как прогул.

Директор по связям с общественностью издательского дома ACMG, издающей журнал, Дмитрий Озман подтвердил агентству информацию о переводе сотрудникам издания зарплаты. По его словам, некоторым сотрудникам зарплата «уже пришла». «Зарплаты начали выплачивать еще в районе 16-17:00», - отметил он.

Источники «Интерфакса» в редакции сообщили, что в среду не все журналисты Forbes вышли на работу. Из приблизительно 35 пишущих журналистов на работу не явились чуть менее 20 человек, отметил они. Материалы, несмотря на отставание от графика, были ранее сданы.

Во вторник, 14 августа три сотрудника редакции издания рассказали «Ведомостям», что многие журналисты Forbes перестанут выходить на работу, если не получат зарплату. О своем намерении они письменно предупредили владельца издательского дома ACMG (издает журналы Forbes, L’Officiel, SNC, Numero и др.) Александра Федотова еще 10 августа. В уведомлении на имя Федотова они сослались на статью 142 Трудового кодекса (в случае задержки зарплаты более чем на 15 дней работник имеет право, письменно известив работодателя, не выходить на работу до выплаты зарплаты).