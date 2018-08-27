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Правительству предложили два варианта реформы трудовых книжек

Электронные трудовые книжки могут стать обязательными уже с 2020 года
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Бумажные трудовые книжки могут уйти в прошлое уже с 2020 г. Их перевод в электронную форму на совещании о поправках в трудовой кодекс (ТК) поддержал вице-премьер Максим Акимов, рассказали два собеседника «Ведомостей», узнавших об итогах встречи от её участников, и знакомый Акимова. Электронные документы будут получать все работники, а бумажные – лишь те, кто напишет соответствующее заявление, пересказывают итоги совещания собеседники «Ведомостей». Трудовой договор с сотрудником также можно будет заключить в электронном виде.

О том, что с января 2020 г. в России начнется переход на электронные трудовые книжки, в конце июня заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению премьера, переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в Пенсионный фонд России (ПФР), даст дополнительное преимущество работающим удаленно сотрудникам, сократит затраты на кадровое производство. По словам Медведева, введение электронных книжек также позволит создать базу данных, которая будет хранить информацию обо всей трудовой деятельности человека. Сведения в ПФР будут передаваться в режиме онлайн.

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