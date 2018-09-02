Технологии / Персональные технологии
Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: «Алиса» учит языки

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» заговорит на иностранных языках

Его обучат украинскому, белорусскому и казахскому
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«Яндекс» планирует создание мультиязычной версии «Алисы», рассказал «Ведомостям» сотрудник компании – партнера поисковика. Планируется, что «Алиса» будет говорить на языках стран СНГ, где велика аудитория «Яндекса», утверждает он. Собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджерами «Яндекса», уточняет, что речь пока идет о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках.

По словам одного из источников «Ведомостей», заговорить на иностранных языках «Алиса» может уже в 2019 г.

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