Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: «Алиса» учит языки
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» заговорит на иностранных языках
Его обучат украинскому, белорусскому и казахскому
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67 млн россиян к концу 2017 г. пользовались мобильным интернетом
Андрей гордеев / Ведомости
«Яндекс» планирует создание мультиязычной версии «Алисы», рассказал «Ведомостям» сотрудник компании – партнера поисковика. Планируется, что «Алиса» будет говорить на языках стран СНГ, где велика аудитория «Яндекса», утверждает он. Собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджерами «Яндекса», уточняет, что речь пока идет о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках.
По словам одного из источников «Ведомостей», заговорить на иностранных языках «Алиса» может уже в 2019 г.
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