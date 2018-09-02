Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» заговорит на иностранных языках

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













67 млн россиян к концу 2017 г. пользовались мобильным интернетом Андрей гордеев / Ведомости

«Яндекс» планирует создание мультиязычной версии «Алисы», рассказал «Ведомостям» сотрудник компании – партнера поисковика. Планируется, что «Алиса» будет говорить на языках стран СНГ, где велика аудитория «Яндекса», утверждает он. Собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджерами «Яндекса», уточняет, что речь пока идет о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках.

По словам одного из источников «Ведомостей», заговорить на иностранных языках «Алиса» может уже в 2019 г.