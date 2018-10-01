Российское кино займет треть экрана

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«Лед» – самая кассовая российская картина, вышедшая в кинотеатрах в этом году WDSSPR

По итогам 2018 г. доля российского кино в прокате может составить 30%, отечественные фильмы посмотрят 55 млн зрителей, прогнозирует государственный Фонд кино.

В 2016 г. эта доля была лишь 18%, в прошлом году доросла до 25,6%, указывал фонд.

Доля зрителей примерно совпадает с долей кассы. Таким образом, отечественные фильмы получат почти каждый третий рубль, потраченный на билеты в кино жителями России.