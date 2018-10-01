Технологии / Медиа

Российское кино займет треть экрана

В 2017 году отечественные фильмы составляли четверть проката
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

По итогам 2018 г. доля российского кино в прокате может составить 30%, отечественные фильмы посмотрят 55 млн зрителей, прогнозирует государственный Фонд кино.

В 2016 г. эта доля была лишь 18%, в прошлом году доросла до 25,6%, указывал фонд.

Доля зрителей примерно совпадает с долей кассы. Таким образом, отечественные фильмы получат почти каждый третий рубль, потраченный на билеты в кино жителями России.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
s1138
17:22 01.10.2018
Можно только порадоваться за российских кинематографистов. Может быть, теперь они начнут снимать чуть менее жалкие и позорные фильмы.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике