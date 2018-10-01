Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: Треть экрана – российская

Российское кино получит треть экрана

Год назад отечественные фильмы получили лишь каждого четвертого зрителя
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В 2018 г. доля российского кино в прокате может составить 30% – 55 млн зрителей посмотрят отечественные фильмы, прогнозирует государственный Фонд кино. В 2016 г. эта доля была лишь 18%, в прошлом году доросла до 25,6%, указывал фонд.

Доля зрителей примерно совпадает с долей кассы, а значит, отечественные фильмы могут получить почти каждый третий рубль, потраченный на билеты в кино жителями России. Это радикальное изменение расклада в отечественном прокате за последние годы: с 2008 г. российские продюсеры все быстрее проигрывали конкуренцию Голливуду, и к 2012 г. доля отечественных фильмов в национальной кассе снизилась до 13%.

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