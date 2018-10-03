Статья опубликована в № 4666 от 03.10.2018 под заголовком: РФПИ загрузился с Mubadala
РФПИ и суверенный фонд ОАЭ вложили $7,5 млн в российский «Uber для грузовиков»
Инвестиция в стартап Deliver стала их первой совместной инвестицией в российские технологические проекты
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Деньги от РФПИ и Mubadala нужны для экспансии в других странах, говорит Рудаков
Максим Стулов / Ведомости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala инвестируют $7,5 млн в российский сервис уберизации грузоперевозок Deliver. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель РФПИ и подтвердил основатель и гендиректор Deliver Данил Рудаков, деньги будут выделены компании тремя траншами в течение 12 месяцев. Сколько вложил каждый из инвесторов, они не говорят, но по мандату доля РФПИ в сделке не может превышать 50%.
Это первая совместная инвестиция Mubadala с РФПИ в российские технологии. Mubadala крайне заинтересован в таких вложениях, говорит человек, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Mubadala не ответил на запрос «Ведомостей».
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