Гражданское самолетостроение будет выделено в отдельную компанию и продано инвесторам

Ее акционерами станут госбанки, затем может прийти и частный капитал

Статья опубликована в № 4631 от 15.08.2018 под заголовком: Банки с крыльями

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Через год ОАК будет состоять из четырех дивизионов: военной авиации (выпуск истребителей), транспортной и специальной (бомбардировщики) Сергей Бобылев / ТАСС

В конце 2019 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершит переход на единую акцию, рассказал в интервью «Ведомостям» президент ОАК Юрий Слюсарь (см. стр. 08). Сама ОАК на 92,3% принадлежит Росимуществу, в нее входит около 100 компаний, разбитых на субхолдинги. Через год ОАК будет состоять из четырех дивизионов: военной авиации (выпуск истребителей), транспортной и специальной (бомбардировщики); а гражданский дивизион, по словам Слюсаря, станет отдельной дочерней компанией корпорации.

«Мы предполагаем, что в капитале гражданской «дочки» будут участвовать наши стратегические финансовые партнеры», – сообщил Слюсарь. Три человека, близких к ОАК, рассказали, что госбанки или их структуры получат контрольный пакет в будущей гражданской авиастроительной компании, доля ОАК станет ниже 50%. Это позволит вывести гражданское авиастроение из-под санкций, которые наложены на ОАК, объясняют собеседники. «Мы в первую очередь обсуждаем вопрос инвестирования с государственными банками, – говорит Слюсарь. – Их участие в капитале положительно сказалось бы на капитализации и качестве корпоративного управления».