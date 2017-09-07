Окончательно объединенная авиастроительная корпорация

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Решение перейти на единую акцию ОАК приняла еще в декабре 2016 г. Максим Стулов / Ведомости

ОАК начала реальные корпоративные действия по переходу на единую акцию: в прошлую пятницу советы директоров самой ОАК, ее «дочки» корпорации «Иркут» и «внучки» «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) приняли решение о слиянии в одну компанию, которая объединит в себе отечественное гражданское самолетостроение.

Решение перейти на единую акцию ОАК приняла еще в декабре 2016 г. По задумке это должно повысить управляемость холдинга. Авиазаводы ОАК разбросаны по всей России, от Комсомольска-на-Амуре до Таганрога, все они огромные, часто градообразующие предприятия, на которые завязаны интересы местных администраций и гендиректоров. А интересы последних часто противоречат интересам самой ОАК, которая, может, и хотела бы сократить избыточные мощности и персонал, вывести на аутсорсинг нижние переделы. Производственные площади ОАК составляют 44 млн кв. м, это примерно на четверть больше, чем у четырех крупнейших авиастроительных концернов в мире, Boeing, Airbus, Embraer и Bombardier, вместе взятых. А самолетов ОАК в 2014 г. произвела в 14,5 раза меньше.

Но сокращению ненужных производственных линий сопротивляются и руководители заводов, и губернаторы, и часто полпреды. Самым влиятельным чиновникам и руководителям на местах удается получать одобрение правительства и президента на свои проекты в обход и даже без ведома самой ОАК. Другой инструмент борьбы с преобразованиями – письма в правоохранительные органы и прокуратуру.

Руководя единым предприятием, а не структурой из сотни юрлиц и нескольких субхолдингов, президент ОАК Юрий Слюсарь сможет легче преодолевать инертность. В связи с этим особенно важной его победой выглядит вторая пятничная новость: многолетний президент «Иркута» – всемогущий и неприкасаемый Олег Демченко покидает этот пост и понижается до первого вице-президента. «Иркут», как известно, самый самостоятельный холдинг в составе ОАК. Говорят, руководство ОАК не очень хорошо представляет, что происходит в «Иркуте», как продвигаются его программы, в том числе важнейшая и политически нагруженная – по разработке среднемагистрального самолета МС-21.

Другая внутренняя проблема ОАК, которую может решить переход на одну акцию, – непрекращающаяся борьба между холдингами «Иркут» и «Сухой». Оба производят главную гордость российского авиапрома – истребители Су-30 и Су-35 соответственно. До создания ОАК в 2006 г. холдинги конкурировали между собой за гособоронзаказ, но в составе ОАК конкуренция стала нездоровым соперничеством, которое отнимает много энергии и сил. Можно много критиковать первый российский гражданский самолет SSJ100, который выпускает входящая в «Сухой» ГСС, но несомненно, что ГСС сейчас первой в России приобрела бесценный опыт по международной сертификации самолетов, созданию системы послепродажного обслуживания и международного маркетинга. Этот опыт был бы полезен гораздо более амбициозной программе МС-21, но обмена опытом между дочерними холдингами ОАК нет, «Иркут» все делает сам.