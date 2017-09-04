Транспорт
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Самолеты под одним крылом

ОАК, «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» объединяются в одну компанию

Она будет выпускать все гражданские самолеты в России, в будущем структура перейдет на единую акцию

Советы директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и входящих в нее корпораций «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) на заседаниях 1 сентября одобрили присоединение к «Иркуту» ОАК и ГСС и формирование на базе объединенной компании гражданского дивизиона ОАК. Об этом сообщила пресс-служба холдинга. Это будет шагом на пути перехода всей ОАК на единую акцию.

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