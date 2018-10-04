Технологии / Наукоемкие технологии

Сбербанк может купить технологию распознавания речи

Она пригодится для создания конкурента государственной системе биометрии
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Сбербанк может купить разработчика систем распознавания речи «Центр речевых технологий» (ЦРТ), пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным издания, сумма сделки может составить около 5 млрд руб. О возможной сделке известно и собеседнику «Ведомостей», знакомому с топ-менеджерами ЦРТ.

После этой сделки Сбербанк может создать собственную биометрическую платформу, конкурирующую с Единой биометрической системой, запущенной Центробанком, пишет Reuters. В ноябре 2017 г. Сбербанк приобрел 25,07% VisionLabs, создающей программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц.

Почти 100% ЦРТ косвенно контролирует Газпромбанк, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

В июле стало известно о переговорах между ЦРТ и «Цитаделью» – производителем IT-систем для исполнения закона Яровой. Тогда топ-менеджер компании на рынке биометрических технологий оценивал стоимость ЦРТ в 1,5–2 млрд руб.

ЦРТ создает системы записи телефонных разговоров и речевого оповещения, системы биометрического доступа (в том числе распознавания лиц), программы преобразования речи в текст, синтезаторы речи, а также военную продукцию. Их потребителями на сайте компании указаны госструктуры, правоохранительные органы и службы безопасности, финансовые организации и предприятия розничной торговли. Футбольный клуб «Зенит» для защиты от хулиганов оснастил домашний стадион биометрической системой контроля доступа.

В 2017 г. ее дочерняя «ЦРТ-инновации» получила грант на создание технологии анализа звуковой среды с помощью искусственного интеллекта от «Национальной технологической инициативы». Новая технология (под названием «Нейроухо») должна научить устройства слышать, что происходит вокруг, при нехарактерных шумах рассылать уведомления или управлять видеокамерами, а также распознавать пол и возраст людей по голосу, обещала «ЦРТ-инновации».

В последнее время рынок интеллектуальных систем распознавания заметно оживился. Помимо прошлогодней покупки Сбербанком доли в VisionLabs в начале 2018 г. акционерами другого российского разработчика технологии распознавания лиц – NtechLab стали фонд Рубена Варданяна (25%) и «дочка» «Ростеха» «РТ – развитие бизнеса» (12,5%).

Представители ЦРТ и Сбербанка отказались от комментариев.

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