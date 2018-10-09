Италия распродала на аукционе частоты для 5G

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«Мегафон» и «Ростелеком» также протестировали технологию сотовой связи пятого поколения (5G) на частотах 26 ГГц Frank May / ТАСС

Италия выручила 6,5 млрд евро от продажи на аукционе радиочастот для создания 5G-сетей, сообщает Bloomberg. Это в два с лишним раза больше, чем ожидалось, и поможет правительству выполнить свои предвыборные обещания. Но компаниям пришлось дорого заплатить, поскольку предложение наиболее привлекательных частот было ограниченным, отмечает Bloomberg.

Аукцион длился две недели и завершился 2 октября. Наиболее острая борьба шла за частоты в диапазоне 3,7 ГГц, которые обеспечивают наиболее сильный сигнал в условиях городской застройки. Только на них компании потратили около 4,35 млрд евро.