Технологии / Телекоммуникации

Италия распродала на аукционе частоты для 5G

В России операторы тестируют подходящие частотные диапазоны
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Италия выручила 6,5 млрд евро от продажи на аукционе радиочастот для создания 5G-сетей, сообщает Bloomberg. Это в два с лишним раза больше, чем ожидалось, и поможет правительству выполнить свои предвыборные обещания. Но компаниям пришлось дорого заплатить, поскольку предложение наиболее привлекательных частот было ограниченным, отмечает Bloomberg.

Аукцион длился две недели и завершился 2 октября. Наиболее острая борьба шла за частоты в диапазоне 3,7 ГГц, которые обеспечивают наиболее сильный сигнал в условиях городской застройки. Только на них компании потратили около 4,35 млрд евро.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике