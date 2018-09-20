Статья опубликована в № 4657 от 20.09.2018 под заголовком: Критически важный вопрос операторам
5G может отменить равный доступ к сайтам
Роскомнадзор предлагает отдать приоритет критически важным услугам
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5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения
Андрей Гордеев / Ведомости
России может потребоваться нормативное регулирование качества связи – при оказании критически важных услуг оно должно соответствовать заданным параметрам, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин. Они крайне важны для телемедицины, беспилотного транспорта, датчиков безопасности на производстве, цитирует его пресс-служба ведомства. Пальцин связал новшество с предстоящим развертыванием в России сотовых сетей пятого поколения (5G). Планируется, что именно через них будут оказываться телемедицинские услуги, управляться умные автомобили и т. д.
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