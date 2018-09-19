Технологии / Наукоемкие технологии

Как 5G может изменить мир

Благодаря 4G интернет-компании стали мировыми гигантами
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Страны уже соревнуются друг с другом, кто первым развернет сети мобильной связи пятого поколения, ведь на кону стоит многое. Хотя технологии, способные полностью раскрыть потенциал 5G — самоуправляемые автомобили, виртуальная реальность, дистанционная хирургия, появятся только через несколько лет, лидерство в строительстве этих сетей принесет большую выгоду стране и ее экономике. По крайней мере, так было в случае с 4G. Если бы не ранее появление сетей четвертого поколения в США, страна вряд ли бы доминировала в мобильных технологиях, а Facebook, Netflix, Instagram и Snapchat могли бы и не стать глобальными платформами.

«Uber, Airbnb, Netflix и прочие появились благодаря 4G, — говорит Роб Макдауэлл, бывший член федеральной комиссии по связи США (FCC). — Никто не предвидел появления бизнеса, связанного с приложениями. Самое волнительное в 5G то, что никто точно не знает, что произойдет».

США важно не медлить с развертыванием 5G, чтобы не потерять конкурентные преимущества на мировой арене, отметил Макдауэлл. Пока в этой области лидируют Китай, Южная Корея, США и Япония. Американские мобильные операторы AT&T и Verizon начнут развертывать 5G в некоторых городах уже в этом году, а Китай планирует уже к 2020 г. обеспечить национальное покрытие.

Прорывные инновации

Технология 4G была предназначена для ускорения передачи мобильных данных. Без нее людям вряд ли хватило бы терпения пользоваться Instagram, ожидая загрузки картинок и видео на более медленных 3G-сетях. Без 4G у «пресловутых парней из гаражей даже не было бы шанса» попробовать свои бизнес-идеи, отмечает Роджер Энтнер из Recon Analytics.

По оценкам Энтнера, лидерство США в развертывании 4G обеспечило американским компаниям $125 млрд выручки (которые в противном случае им бы не достались), а также увеличило в стране число рабочих мест, имеющих отношение к беспроводной связи, с 2,5 млн в 2011 г. до 4,6 млн в 2015 г.

Появление 5G может оказать еще более сильное влияние. Правда, потребители не заметят разницу, пока не перейдут на совместимые с 5G смартфоны, а они вряд ли появятся раньше 2019 г. Но через несколько лет, например, люди смогут загружать полнометражные фильмы всего за несколько секунд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике