Как 5G может изменить мир

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4G обеспечивает подключение до 2000 устройств на кв. км, а 5G — до 1 млн устройств Justin Sullivan / Getty Images / AFP

Страны уже соревнуются друг с другом, кто первым развернет сети мобильной связи пятого поколения, ведь на кону стоит многое. Хотя технологии, способные полностью раскрыть потенциал 5G — самоуправляемые автомобили, виртуальная реальность, дистанционная хирургия, появятся только через несколько лет, лидерство в строительстве этих сетей принесет большую выгоду стране и ее экономике. По крайней мере, так было в случае с 4G. Если бы не ранее появление сетей четвертого поколения в США, страна вряд ли бы доминировала в мобильных технологиях, а Facebook, Netflix, Instagram и Snapchat могли бы и не стать глобальными платформами.

«Uber, Airbnb, Netflix и прочие появились благодаря 4G, — говорит Роб Макдауэлл, бывший член федеральной комиссии по связи США (FCC). — Никто не предвидел появления бизнеса, связанного с приложениями. Самое волнительное в 5G то, что никто точно не знает, что произойдет».

США важно не медлить с развертыванием 5G, чтобы не потерять конкурентные преимущества на мировой арене, отметил Макдауэлл. Пока в этой области лидируют Китай, Южная Корея, США и Япония. Американские мобильные операторы AT&T и Verizon начнут развертывать 5G в некоторых городах уже в этом году, а Китай планирует уже к 2020 г. обеспечить национальное покрытие.

Прорывные инновации

Технология 4G была предназначена для ускорения передачи мобильных данных. Без нее людям вряд ли хватило бы терпения пользоваться Instagram, ожидая загрузки картинок и видео на более медленных 3G-сетях. Без 4G у «пресловутых парней из гаражей даже не было бы шанса» попробовать свои бизнес-идеи, отмечает Роджер Энтнер из Recon Analytics.

По оценкам Энтнера, лидерство США в развертывании 4G обеспечило американским компаниям $125 млрд выручки (которые в противном случае им бы не достались), а также увеличило в стране число рабочих мест, имеющих отношение к беспроводной связи, с 2,5 млн в 2011 г. до 4,6 млн в 2015 г.

Появление 5G может оказать еще более сильное влияние. Правда, потребители не заметят разницу, пока не перейдут на совместимые с 5G смартфоны, а они вряд ли появятся раньше 2019 г. Но через несколько лет, например, люди смогут загружать полнометражные фильмы всего за несколько секунд.