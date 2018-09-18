Экономика / Госинвестиции и проекты

«Цифровая экономика» обойдется бюджету уже в 2 трлн руб.

Подорожали планы по госуправлению и технологическим проектам
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В понедельник проект паспорта национальной программы «Цифровая экономика» рассматривался на заседании президиума по стратегическому развитию и нацпроектам. В целом он одобрен, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков (его слова приводит «Интерфакс»). По его словам, на программу закладывается около 2 трлн руб.

«Ведомости» ознакомились с одобренным паспортом проекта (его подлинность подтвердил один из разработчиков нацпрограммы). Его общая стоимость – 3,5 трлн руб., из которых 2 трлн руб. за 2018-2024 гг. должен потратить федеральный бюджет. 820 млрд из них найдены – эти деньги уже были предусмотрены на информатизацию госсорганов. Под ней подразумевается организация рабочих мест сотрудников министерств и ведомств, обеспечение их связью, развитие их собственных IT-систем и поддержку государственных информационных систем (ГИСы), объясняет директор центра компетенций по импортозамещению в IT-сфере Илья Массух.

Также сумму бюджетных расходов входят деньги на развитие системы «Мир» и удостоверение личности через нее – больше 110 млрд руб. Еще 1,5 трлн руб. чиновники планируют привлечь у бизнеса, следует из проекта.

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