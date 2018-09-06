«Список Белоусова» профинансирует программу «Цифровая экономика»

Статья опубликована в № 4647 от 06.09.2018 под заголовком: Андрей Белоусов переводит промышленников в цифру

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Андрей Белоусов переводит промышленников в цифру Сергей Портер / Ведомости

Участники национальной программы «Цифровая экономика» смогут выбрать из нее проекты для инвестирования компаниями из списка Белоусова. Это предложение помощник президента Андрей Белоусов огласил на заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» 4 сентября, рассказали «Ведомостям» два участника заседания. По их словам, отобранные из программы проекты рассмотрит рабочая группа под руководством первого зампреда правительства Антона Силуанова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

В случае одобрения рабочей группой каких-то проектов из программы «Цифровая экономика» в них будут инвестировать компании реального сектора из списка Белоусова, рассказывает один из участников заседания в АНО.