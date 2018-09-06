«Список Белоусова» профинансирует программу «Цифровая экономика»
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Участники национальной программы «Цифровая экономика» смогут выбрать из нее проекты для инвестирования компаниями из списка Белоусова. Это предложение помощник президента Андрей Белоусов огласил на заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» 4 сентября, рассказали «Ведомостям» два участника заседания. По их словам, отобранные из программы проекты рассмотрит рабочая группа под руководством первого зампреда правительства Антона Силуанова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.
В случае одобрения рабочей группой каких-то проектов из программы «Цифровая экономика» в них будут инвестировать компании реального сектора из списка Белоусова, рассказывает один из участников заседания в АНО.
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