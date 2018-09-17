Китай и США борются за лидерство в развертывании 5G-сетей

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В Китае на каждые 10 000 человек приходится 14,1 базовой станции сотовой связи, а в США – 4,7 Thomas Peter / Reuters

Пионерами в создании сотовых сетей прежде были в основном американские и европейские компании. Связь нового поколения, 5G, может снова изменить жизнь людей, передавая данные до 100 раз быстрее, чем нынешние сети 4G. Ожидается, что они поспособствуют появлению самоуправляемых автомобилей, развитию виртуальной и дополненной реальности и так называемого интернета вещей, уменьшат зависимость от Wi-Fi и проводного интернета и даже позволят хирургам удаленно выполнять сложные операции.

На этот раз за лидерство в этой области борются США и Китай.

Потенциальная выгода от 5G-сетей может быть огромной, утверждают их сторонники. Владеющие патентами компании заработают миллиарды на роялти, а страны с самыми крупными и надежными сетями получат преимущество в развитии технологий благодаря более быстрой передаче данных. Кроме того, их разведывательные и оборонные ведомства смогут лучше шпионить за странами-противниками или выводить из строя их сети.

«Появление стандартов 5G – это начало» совершенно нового периода, говорит председатель совета директоров китайской Huawei Эрик Сюй.

«5G сильно изменит многое в нашем обществе, – вторит ему гендиректор конкурента, американской Verizon Communications, Ханс Вестберг. – Потребительский рынок, средства массовой информации, развлечения... целые отрасли».

Соперничество держав

В развитии 5G-сетей Китай по некоторым показателям идет впереди. С 2013 г. правительственный комитет вместе с китайскими мобильными операторами и производителями оборудования работают над развитием и тестированием 5G. Государственный подход вкупе с огромным внутренним рынком гарантируют, что Huawei и другие китайские компании получат ценный опыт и возможность продавать много оборудования для 5G-сетей.

В США, где правительство старается не руководить действиями частного сектора, значительную часть работы проделывают такие компании, как AT&T, Verizon, Samsung Electronics и Nokia. Ведущие мобильные операторы страны планируют развернуть 5G-сети в некоторых городах уже в этом году, хотя многие совместимые с ними мобильные устройства появятся не раньше 2019 г.

Обеспечить лидерство обеим странам помогают регуляторы. В марте администрация Дональда Трампа заблокировала попытку сингапурской Broadcom поглотить американского производителя чипов Qualcomm за $117 млрд. Вашингтон опасался, что Broadcom сократит инвестиции в инновации, и это поможет китайским компаниям лидировать в разработке 5G. В свою очередь, китайские регуляторы в июле не одобрили сделку Qualcomm по покупке нидерландского конкурента NXP Semiconductors за $44 млрд.

Во многом беспокойство Вашингтона связано с растущим могуществом Huawei. В 2012 г. американские власти объявили, что оборудование Huawei и другой китайской компании, ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности и может быть использовано для шпионажа за американцами. В августе Австралия согласилась с доводами США и запретила использовать оборудование Huawei и ZTE для строительства своих 5G-сетей. Другие союзники США тоже думают о введении таких запретов.

Huawei и ZTE отрицают обвинения в шпионаже, а Пекин из аналогичных соображений старается не допустить участие американских компаний в создании китайских сетей.

Китай

Китай сделал разработку 5G приоритетом после того, как проиграл конкуренцию западным странам в создании мобильных сетей предыдущих поколений. Европа была вне конкуренции при строительстве 3G, а лидерство США в развертывании 4G-сетей в конце 2000-х гг. помогло таким американским компаниям, как Apple и Qualcomm, и поспособствовало появлению в стране многих приложений для смартфонов.