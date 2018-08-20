В России могут появиться собственные сим-карты для сетей 5G
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Войсковая часть № 43753 – управление Генштаба, специализирующееся на криптографии, – примет участие в разработке концепции развития пятого поколения мобильной связи в России: она объявила конкурс на разработку криптографических требований к сим-картам и сетевому оборудованию. Воинская часть разместила извещение о торгах на сайте госзакупок, речь идет об алгоритмах шифрования для сим-карт российского производства. Подвести итоги конкурса военные планируют 12 сентября, требования к сим-картам победитель должен разработать в сентябре-декабре, говорится в материалах закупки.
Разработка концепции развития пятого поколения связи в России и, в частности, их информационной безопасности предусматривается программой «Цифровая экономика». По плану к 2020 г. сети пятого поколения должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек. Новая технология связи позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с). Технологию планируется применять для подключения сотен тысяч датчиков и других устройств интернета вещей.
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