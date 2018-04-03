«Мегафон» первым среди сотовых операторов может получить частоты 5G в Москве

Компания рассчитывает построить опытную сеть уже к чемпионату мира по футболу

Согласно программе «Цифровая экономика», к 2020 г. 5G-сети должны быть развернуты во всех крупных городах России с населением от 1 млн человек Денис Абрамов / Ведомости

Совет директоров «Мегафона» одобрил покупку 100% ООО «Неоспринт», сообщил оператор. Сделку планируется закрыть к концу апреля. Тогда же «Мегафон» обещает сообщить сумму и ее условия.

Из сообщения «Мегафона» следует, что «Неоспринт» владеет третьей по величине в Москве полосой радиочастот в диапазоне 3,4–3,5 ГГц. С большой долей вероятности эти частоты будут нужны для развертывания сотовых сетей пятого поколения (5G), отмечает оператор.

Пока ни у одного российского оператора нет частот для развертывания таких сетей. Между тем согласно программе «Цифровая экономика» к 2020 г. 5G-сети должны быть развернуты во всех крупных городах России с населением от 1 млн человек. Частоты, которые «Мегафон» получит с покупкой «Неоспринта», оператор, в частности, рассчитывает использовать для развертывания опытной сети в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), до 1 Гбит/с. Технологию планируется применять для подключения сотен тысяч датчиков и других автоматических устройств. Одну из первых 5G-сетей в мире развернули на Олимпийских играх в Пхенчхане Intel, Samsung и оператор KT. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., посчитала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.