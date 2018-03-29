В России появились тарифы без голосовой связи и интернета

Статья опубликована в № 4536 от 29.03.2018 под заголовком: Без голоса, без интернета

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Некоторым пользователям вполне достаточно мессенджеров и социальных сетей Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня «дочка» «Мегафона» «Скартел» (работает под брендом Yota) представит новую тарифную сетку, рассказал «Ведомостям» представитель компании: подписанные на новые тарифы абоненты смартфонов смогут полностью отказаться от голосовой связи и пользоваться только мобильным интернетом. А в Москве и Московской области можно будет отказаться и от мобильного интернета и платить «Скартелу» лишь за пользование мессенджерами, сообщил представитель оператора.

В московской тарифной сетке «Скартела», с которой ознакомились «Ведомости», указано, что безлимитный доступ к одному мессенджеру, например WhatsApp, обойдется в 15 руб. в месяц, а к любой выбранной социальной сети – в 25 руб. Например, безлимитный доступ к Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp (без голосовой связи интернета) обойдется в 65 руб. в месяц, говорится в материалах Yota. Неограниченный просмотр роликов на YouTube.com тарифицируется отдельно и стоит 60 руб.