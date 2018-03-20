Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4529 от 20.03.2018 под заголовком: Абоненты стали платить больше

Абоненты стали больше платить за связь

Операторы перестали гнаться за числом абонентов. Главное для них снова средний счет
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Средний ежемесячный счет абонента (ARPU) по итогам 2017 г. вырос впервые за пять лет – до 299 руб. против 290 руб. в 2016 г., подсчитал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Это стало ясно в понедельник, когда годовую отчетность последней из операторов большой четверки опубликовала МТС.

Число абонентов сотовой связи в России снизилось. У «Вымпелкома» – на 0,3% до 58,2 млн человек, у «Мегафона» – на 0,2% до 75,44 млн, у МТС – на 2,2% до 78,3 млн. Больше абонентов стало лишь у «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2): за год – на 1,6 млн, 40,6 млн человек на 31 декабря.

Операторы перешли от гонки за абонентами к повышению качества услуг: нынешние тарифы включают большее количество дополнительных услуг и сервисов, больше интернет-трафика, объясняет Анкилов. Раньше около 20% абонентов с легкостью перетекали от одного оператора к другому. Они потребляли самые дешевые предложения, оставаясь абонентами в течение нескольких месяцев, объясняет Анкилов, число абонентов снижается в первую очередь из-за таких кочевников. При одновременном росте выручки это и увеличило ARPU, резюмирует он.

По итогам IV квартала 2017 г. ARPU «Вымпелкома» вырос на 2% до 324 руб., указывает представитель оператора Анна Айбашева, причина – рост потребления услуг (например, трафика – на 32%) и переход клиентов на новые объемные пакеты. ARPU «Мегафона» вырос в IV квартале на 2,8%, говорит его представитель. Это объясняется переходом от ценовой конкуренции к конкуренции услуг, которую поддержали «коллеги по рынку», объясняет он.

На оздоровлении базы скажется и раздел «Евросети» между «Вымпелкомом» и «Мегафоном», и последующее укрепление собственного ритейла операторов, указывает Айбашева: раньше именно независимые ритейлеры в погоне за комиссиями были источником тех самых недолговременных абонентов, на которых приходится и уже наметившееся сокращение абонентской базы.

Абонентскую базу оператора Айбашева называет стабильной. Оператор не заинтересован в новых искусственных продажах и намерен повышать их качество: «Вымпелком» уже давно говорит о необходимости оздоровления рынка и отказа от модели, когда sim-карт продается больше, чем есть людей в стране. «Мегафон» считает своим ключевым показателем выручку от одного абонента за все время сотрудничества с ним. По итогам 2017 г. он вырос на 20%, радуется представитель «Мегафона». А МТС объясняет рост ARPU как прогнозируемым сокращением абонентской базы (что стало следствием отказа от гонок за подключение), так и ростом выручки, вызванным потреблением мобильного интернета, международного роуминга, ростом продаж смартфонов высокой ценовой категории, объясняет представитель оператора.

Связаться с представителем Tele2 вчера вечером не удалось.

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