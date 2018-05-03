Аутсайдеры сотовой связи в США хотят выйти в лидеры при развертывании сетей 5G
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29 апреля T-Mobile и Sprint, третий и четвертый по размеру абонентской базы сотовые операторы в США, объявили о слиянии. Новая компания будет работать под брендом T-Mobile. Цель – создать крупного игрока, который станет лидером по внедрению 5G, объявили партнеры компаний.
Причем они ведут речь о всей стране в целом: T-Mobile приводит в пример стандарт 4G, раннее внедрение которого в США создало рабочие места и дало толчок технологическому предпринимательству. Со стандартом 5G ставки еще выше: переход от 4G к 5G сравним с переходом от черно-белого телевидения к цветному, говорит гендиректор Sprint Марсело Клори. По данным американской телекоммуникационной ассоциации CTIA, пока что США отстают от Китая и Южной Кореи в развертывании сетей 5G.
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