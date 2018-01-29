СМИ узнали о планах США создать сеть 5G для защиты от Китая

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Специалисты по национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания национальной сверхскоростной сети 5G для защиты от Китая, сообщает Axios со ссылкой на документы Белого дома.
Запустить такую сеть США необходимо в короткие сроки, поскольку «Китай занимает доминирующее положение в производстве и эксплуатации сетевой инфраструктуры» и «является доминирующим опасным агентом в информационной среде», говорится в материалах.
По информации издания, на создание национальной сети потребуется три года. В течение 6–8 месяцев чиновники Белого дома должны обсудить вопросы финансирования и реализации проекта.
Рассматривается два варианта: общенациональную сеть создаст правительство или же частные провайдеры запустят свои сети 5G. Первый вариант представляет собой беспрецедентную национализацию исторически частной инфраструктуры, при втором же варианте создание сетей займет больше времени и обойдется дороже, отмечает издание. При этом, по словам знакомого с содержанием документов источника, приоритетным чиновники считают первый вариант.
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Финансовый регулятор Японии проверит все криптобиржи страны после хищения криптовалюты на более чем $530 млн, сообщает Reuters.
На прошлой неделе хакеры похитили с торговой площадки Coincheck криптовалюту NEM примерно на 58 млрд иен ($534 млн). Это стало крупнейшей кражей криптовалюты в истории.
Coincheck в пятницу приостановил торговлю всеми криптовалютами, кроме биткойнов. В воскресенье криптобиржа пообещала компенсировать около 90% украденных средств. Хищение стало возможным, поскольку NEM хранилась в так называемом «горячем кошельке» вместо более безопасного «холодного кошелька», располагающегося за пределами интернета, объясняла криптоплощадка.
Японское агентство по финансовым услугам обязало Coincheck к 13 февраля подготовить отчет об инциденте и список мер для предотвращения краж в будущем. Также регулятор проверит криптобиржу на наличие достаточных средств для возмещения потерь.
В 2014 г. крупнейшая в мире токийская криптобиржа MtGox объявила о банкротстве после потери биткойнов на $450 млн. Недавно из-за кражи криптовалюты прекратила работу еще одна площадка - Youbit в Южной Корее.
В 2017 г. Япония стала первой страной, официально признавшей биткойн и другие криптовалюты законным платежным средством.
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Курс евро превысил отметку в 70 руб. впервые с 7 декабря 2017 г., свидетельствуют данные Московской биржи.
На открытии торгов в понедельник евро подорожал на 21 коп. (плюс 0,3% к закрытию пятничной сессии), достигнув 70,005 руб. К моменту публикации курс европейской валюты скорректировался до 69,79 руб.
Доллар торгуется возле отметки 56,3 руб. (плюс 0,04%).
Аналитики ожидают изменения курса рубля в связи с возможным расширением антироссийских санкций США. В частности, Danske Bank предупреждал о рисках временного ослабления российской национальной валюты.
К 29 января власти США представят Конгрессу так называемый «кремлевский доклад» о приближенных к российскому руководству лицах. Кроме того, с 29 января американские власти получили право вводить санкции в отношении компаний и граждан, заключивших существенные сделки с предприятиями российской оборонной отрасли.
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Объем инвестиций «Татнефти» в свое развитие превысил 89 млрд руб. в прошлом году, сообщил первый заместитель гендиректора по производству – главный инженер компании Наиль Ибрагимов на собрании трудового коллектива.
Он уточнил, что по направлению «разведка и добыча» инвестировано 47 млрд руб., а на финансирование строительства комплекса заводов «Танеко» направлено около 36 млрд руб.
В 2017 г. компания построила и сдала 702 новые скважины, всего введено 887 добывающих скважин со среднесуточным дебитом 8,6 т нефти. Ожидаемый прирост извлекаемых запасов нефти на 2017 г. составляет 33,1 млн т, отметил Ибрагимов.
Объем инвестиций «Татнефти» в 2018 г. ожидается на уровне 100 млрд руб., сообщала ранее компания.
Бизнес
Новости
Акции «Магнита» подешевели на 4% на открытие торгов
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Акции ритейлера «Магнит» подешевели более чем на 4% на открытие торгов в понедельник. К 10.09 мск котировки ритейлера упали на 4,1% до 5312 руб. за ценную бумагу, следует из данных Московской биржи. В прошлую пятницу бумаги обвалились на 10,2% и обновили минимум за 5 лет на фоне слабого отчета ритейлера, отмечает «Интерфакс».
В пятницу «Магнит» отчитался о падении чистой прибыли за 2017 г. на 34,7% до 35,53 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась с 10 до 8%. Выручка ритейлера не дотянула до собственного прогноза компании: за год продажи выросли лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб. Такие результаты оказались неприятным сюрпризом для рынка. Кроме того, финансовый директор компании Хачатур Помбухчан сообщил, что компания решила не выплачивать дивиденды в 2018 г. До сих пор «Магнит» выплачивал дивиденды регулярно, направляя акционерам большую долю годовой чистой прибыли – до 60–70%.
Основной акционер «Магнита» с долей около 35% – краснодарский предприниматель Сергей Галицкий.
Как выглядит «Зарядье» от Галицкого
Виталий Тимкив / РИА Новости
Совладелец розничной сети «Магнит» и ФК «Краснодар» Сергей Галицкий построил в Краснодаре парк. Он расположен рядом со стадионом «Краснодар», который считается одним из лучших в России и Восточной Европе. Парк открыли 28 сентября
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Виталий Тимкив / РИА Новости
Дизайн парка, архитектурные проекты построек, а также ландшафтный дизайн-проект были разработаны немецким GMP International. Это проектное бюро ранее разрабатывало и стадион ФК «Краснодар»
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ФК «Краснодар»
В СМИ и социальных сетях новый парк сравнивают с недавно открытым в Москве парком «Зарядье»
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ФК «Краснодар»
Как и в «Зарядье», территория парка в Краснодаре поделена на несколько зон. Но не климатических, а тематических
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Виталий Тимкив / РИА Новости
В краснодарском парке 30 зон, например летний амфитеатр, смотровая площадка, фонтан-каток, скалодром, музыкальный и водный лабиринты
5/17
ФК «Краснодар»
Общая площадь парка составляет 22,7 га. Для сравнения: площадь «Зарядья» - 10,2 га
6/17
Виталий Тимкив / РИА Новости
Озеленение парка планируется закончить к весне 2018 г., а строительные и монтажные работы — к концу 2017 г.
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twitter.com/sergeygalitskiy
Площадь зеленых насаждений в парке — 13,2 га. На фото: Сальвия дубравная (шалфей)
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Виталий Тимкив / РИА Новости
По словам Галицкого, решение открыть парк до окончания работ связано с желанием как можно скорее дать горожанам новое место для отдыха
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ФК «Краснодар»
В парке высажено более 2300 деревьев. Среди них дуб, граб, ольха, бонсай, тополь, сосна, тюльпановое дерево, клен, туя, слива декоративная
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twitter.com/sergeygalitskiy
В планах дополнительно посадить еще 150-200 деревьев
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ФК «Краснодар»
Лестницы, дорожки и другие объекты вымощены и облицованы гранитом, мрамором и известняком
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ФК «Краснодар»
Парк строился с ноября 2016 г. Сумму строительства и расходы на содержание парка Галицкий не раскрывает
13/17
ФК «Краснодар»
В парке установлено около 2000 фонарей и светильников
14/17
ФК «Краснодар»
Парк в ночном освещении. Он примыкает к стадиону «Краснодар»
15/17
ФК «Краснодар»
Режим работы парка и его отдельных строений пока неизвестен, но предполагается, что ночью он будет закрыт
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Новых американских санкций не нужно бояться, их следует воспринимать как дождь, заявил в интервью «России 24» председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.
«Вы знаете, как мы относимся к дождю? Ну есть и есть, будем под дождем работать», – сказал Горьков.
С 29 января американские власти могут начать вводить санкции против компаний и граждан любых стран, которые после 2 августа 2017 г. заключили «существенные сделки» с предприятиями российской оборонной промышленности. Это предусмотрено законом «О противодействии противникам США посредством санкций», который в августе подписал президент США Дональд Трамп.
Согласно этому же закону 29 января минфин США должен представить конгрессу так называемый кремлевский доклад, содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.
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Компания Strava, опубликовавшая глобальную карту использования фитнес-трекеров, раскрыла данные о действиях и местонахождении американских военных на базах США, пишет газета The Washington Post (WP). Global Heat Map использует информацию со спутников для отображения местоположения и передвижений пользователей фитнес-трекеров компании.
По данным Strava, у компании 27 млн пользователей, в том числе люди, использующие приложения Fitbit и Jawbone. В данный момент карта не активна, указывает издание, но в ней содержится информация о местоположении и действиях за период с 2015 г. по сентябрь 2017 г. Большая часть США и Европы показана на карте как вспышки света из-за большого количества людей, пользующихся фитнес-трекерами. Однако в малонаселенных районах, пустынях и местах боевых действий, таких как Ирак и Сирия, тепловая карта становится практически темной, за исключением некоторых точек. Таким образом, отмечает WP, при увеличении изображения можно обнаружить расположение известных военных баз США, а также других объектов, так как американские военные, по-видимому, пользуются фитнес-трекерами.
Командующий воздушными силами, представитель Центрального командования США Джон Томас заявил, что военные изучают этот вопрос. Он не стал отвечать на вопрос о правилах использования фитнес-трекеров. Однако Пентагон, напоминает издание, поощрял использование военными Fitbit, а в 2013 г. распространил 2500 фитнес-трекеров среди военнослужащих в рамках борьбы с ожирением.
Карта компании была запущена в ноябре 2017 г. и охватывает весь мир, но пристальное внимание к ней привлек в субботу 20-летний студент из Австралии Натан Руссер, который изучает международную безопасность и Ближний Восток. Он задался вопросом, показаны ли на карте американские военные, изучил Сирию и обнаружил, что она «подсвечивается как рождественская ель», отмечает WP. После того как он поделился открытием в Twitter, другие пользователи также начали изучать карту. В частности, они сообщили об обнаружении зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене и предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо.
Сайт не идентифицирует пользователей приложений и показывает много мест, которые могут быть связаны с учреждениями ООН и военными базами разных стран, отметил аналитик по международной безопасности в Германии Тобиас Шнайдер. По его словам, несложно сопоставить перемещения и местоположения по карте с известными или предполагаемыми военными объектами США, а затем собрать дополнительную информацию. Кроме того, перемещения за пределы баз могут показывать маршруты патрулирования, а внутри объектов – где живут и работают военные, добавил он: «Это явная угроза безопасности».
Шнайдер добавил, что это не значит, что вся обнаруженная активность – только вокруг американских баз. Хорошо прослеживается периметр российской базы в Хмеймиме в Сирии, как и несколько маршрутов патрулирования вокруг базы, указал он. Другие российские военные базы также видны на карте, добавил он, а вот иранцы либо не пользуются фитнес-трекерами, либо предусмотрительно отключают их.
Strava призвала пользователей карты и фитнес-приложений зайти на сайт компании, чтобы убедиться, что они ознакомлены с настройками конфиденциальности.
Жизнь российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Бомбардировщик ВВС России Су-24 совершает посадку на авиабазе «Хмеймим» в Сирии после боевого задания
1/14
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 на летном поле
2/14
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Полевая кухня на авиабазе «Хмеймим»
3/14
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Обед военнослужащих
4/14
ТАСС
Ракета Х-25МЛ на подвеске самолета
5/14
ТАСС
Многофункциональный истребитель Су-30 СМ на летном поле
6/14
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Ударный вертолет Ми-35 патрулирует в воздухе
7/14
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Российский летчик перед боевым вылетом
8/14
ТАСС
Штурмовик Су-25
9/14
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Военнослужащие гладят белье на базе «Хмеймим» в Сирии
10/14
ТАСС
Пилоты в кабине истребителя-бомбардировщика Су-34
11/14
ТАСС
Работа наземного персонала
12/14
ТАСС
Обслуживание бомбардировщика Су-24 на базе «Хмеймим»
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Во время чемпионата мира по футболу в России мошенники могут установить в городах проведения матчей фиктивные банкоматы, сообщили газете «Коммерсантъ» источники в правоохранительных органах.
ЦБ 26 января опубликовал рекомендации для граждан и банков по усилению финансовой безопасности во время проведения футбольного первенства. В частности, регулятор напомнил о таком популярном способе хищения средств через банкоматы, как установка скиммингового оборудования для чтения данных с карт.
Однако ЦБ учел не все потенциальные риски, предупреждают собеседники «Коммерсанта» в правоохранительных органах. «Со скиммингом банки бороться научились, но куда более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов. Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками», – рассказал собеседник издания.
По его словам, если россияне привыкли пользоваться одними и теми же банкоматами и вряд ли попытаются снять деньги в подозрительном устройстве, то иностранным болельщикам будет сложно отличить фальшивый банкомат от настоящего.
Схема выглядит следующим образом: злоумышленники приобретают бывший в употреблении банкомат и устанавливают на него считывающие устройства. Когда клиент вставляет в него карту и вводит пин-код, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники при этом получают все данные карты.
По словам собеседника газеты, стоимость бывшего в употреблении банкомата составляет от 10 000 до 100 000 руб.
Ранее в Москве фальшивые банкоматы были выявлены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в двух крупных торговых центрах, в том числе в «Охотном Ряду», где устройство простояло два месяца, прежде чем его обнаружила полиция.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах.
Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018
Wikimedia
Стадион «Калининград» примет матчи Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня)
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PhotoXPress
На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня)
2/12
AP
На «Казань-арене» пройдут матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня)
3/12
Андрей Махонин / Ведомости
В Нижнем Новгороде сыграют Швеция и Южная Корея (18 июня), Аргентина и Хорватия (21 июня), Англия и Панама (24 июня), Швейцария и Коста-Рика (27 июня)
4/12
Валерий Матыцин / ТАСС
В Ростове-на-Дону пройдут матчи Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня)
5/12
Юлия Честнова / РИА Новости
В Саранске на стадионе «Мордовия арена» сыграют сборные Перу и Дании (16 июня), Колумбии и Японии (19 июня), Ирана и Португалии (25 июня), Панамы и Туниса (28 июня)
6/12
Владимир Смирнов/ТАСС
В Самаре пройдут матчи Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня), Сенегал – Колумбия (28 июня)
7/12
Сергей Пятаков / РИА Новости
На «Волгоград арене» пройдут матчи Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (21 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня), Япония – Польша (28 июня)
8/12
Максим Стулов / Ведомости
На «Екатеринбург арене» пройдут матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня), Мексика – Швеция (27 июня)
9/12
Сергей Николаев / для Ведомостей
На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня), Нигерия – Аргентина (26 июня)
10/12
Е. Ширинкина / для Ведомостей
В Москве на стадионе «Спартак» («Открытие арена») пройдут матчи Аргентина – Исландия (16 июня) Польша – Сенегал (19 июня), Бельгия – Тунис (23 июня), Сербия – Бразилия (27 июня)
11/12
Евгений Разумный / Ведомости
В «Лужниках» пройдут матчи Россия – Саудовская Аравия (14 июня), Германия – Мексика (17 июня), Португалия – Марокко (20 июня), Дания – Франция (26 июня)
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Лучшей композицией года по версии Национальной академии искусства и техники грамзаписи США стала песня Бруно Марса That's What I Like. Об этом сообщается на сайте академии. Также Марс получил самую престижную премию «Грэмми» в номинации «запись года» за альбом 24K Magic.
В категории «лучший дебют» победу одержала канадская певица Алессия Кара. Лучшим сольным исполнением признана песня Shape of You Эда Ширана. Лучшей поп-пластинкой стал его же альбом Divide.
Лучшим сольным рок-исполнителем посмертно признан Леонардо Коэн с композицией You Want It Darker. Foo Fighters стали исполнителями лучшей рок-композиции – Run, а лучшим рок-альбомом был признан A Deeper Understanding в исполнении The War On Drugs.
Бруно Марс стал триумфатором Grammy
Charles Sykes/Invision/AP
В Нью-Йорке прошла юбилейная 60-я церемония вручения музыкальных премий Grammy. Ее триумфатором стал Бруно Марс, выигравший шесть статуэток, в том числе три самые главные – за лучшую запись, песню и альбом года
1/10
Manfred Siebinger / Imago / TASS
Одна Grammy досталась представителю России. 26-летний пианист Даниил Трифонов выиграл в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» (за цикл Transcendental Ференца Листа)
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Matt Sayles/Invision/AP
Четыре награды завоевал рэп-исполнитель Кендрик Ламар (на фото справа) - «Лучшая рэп-композиция», «Лучший рэп-альбом», «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшее рэп-выступление»
3/10
Randy Newman / Youtube
Песня композитора Рэнди Ньюмана с названием «Путин» выиграла премию за лучшую аранжировку. «Он может прокатиться на огромном тракторе по Транссибирской равнине, он может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», – говорится в тексте. В финале российский президент называется «настоящим мужиком», который поведет свой народ в «Землю обетованную»
4/10
Evan Agostini/Invision/AP
В 2017 г. многие звезды объявили о поддержке движения против сексуальных домогательств и гендерной дискриминации. Чтобы подчеркнуть свою позицию, на Grammy многие пришли, украсив наряд белыми цветами. На фото: певица Пинк с семьей
5/10
Carlo Allegri / Reuters
Победительница в категории «Лучший новый артист» – канадская певица Алессия Кара. Кара начала музыкальную карьеру в 13 лет, создав собственный канал на YouTube, куда она выкладывала кавер-версии известных песен, например Эми Уайнхаус и Бейонсе
6/10
Matt Sayles/Invision/AP
Леди Гага (на фото во время выступления) была представлена в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом», но в этом году осталась без наград
7/10
Matt Sayles/Invision/AP
Майли Сайрус и Элтон Джон, объявивший на недавнем форуме в Давосе о скором завершении гастрольной деятельности, также выступили на церемонии
8/10
Matt Sayles/Invision/AP
Во время церемонии организаторы почтили память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой в прошлом году
9/10
Matt Sayles/Invision/AP
Бруно Марс и Cardi B во время выступления на церемонии Grammy
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В США началась подготовка к передаче украинским военным противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер. «Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и поставить на вооружение ВС», – рассказал он.
Волкер подчеркнул, что США лишь заполняют «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, поставки не должны служить разжиганию конфликта – «это наименьшее, чего бы мы хотели». По его словам, Javelin – «это оборонная техника», полезная «только тогда, когда идет танковое наступление». «Тогда его можно нейтрализовать», – сказал спецпредставитель США.
Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявлял, что конкретные сроки поставок станут известны после его визита в США 2 февраля. Президент Украины Петр Порошенко в середине января заявлял, что поставки Javelin будут производиться за счет США.
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Программа реновации будет самоокупаемой за счет продажи жилья на рынке, заявил в интервью «Коммерсанту» мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что столичные власти выделили на проект 400 млрд руб., этих денег хватит на 4–5 лет. «Тем не менее мы должны думать, как эта программа будет реализовываться в течение 15 лет. И конечно, часть жилья необходимо будет продавать на рынке, чтобы эта программа была самоокупаемой хотя бы в части себестоимости жилья», – сказал он. Все остальное, что касается благоустройства, сетей, объектов соцкультбыта, по словам Собянина, «может взять на себя город».
Ранее девелоперы выражали беспокойство относительно того, как реновация повлияет на их бизнес. «Девелоперский бизнес умрет в Москве последним в России в силу того, что московский рынок наиболее емкий. Количество жилья, которое строится в Москве, с точки зрения количества населения невелико», – отметил Собянин. По его мнению, если цена на новое жилье «будет несколько ниже», это «на самом деле и неплохо».
В сентябре 2017 г. председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев заявлял, что продажи квартир в домах, построенных по программе реновации, планируется начать только после завершения первой волны переселения жителей сносимых пятиэтажек. На продажу, по его словам, планируется выставлять только «излишки». Первые продажи, по его прогнозу, могут стартовать через 2–3 года.
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Песня с названием «Путин» получила премию Национальной академии искусства и техники грамзаписи США «Грэмми» за лучшую аранжировку. Об этом говорится на сайте академии. Композитор песни – Рэнди Ньюман, для которого это уже седьмая премия «Грэмми». Его музыка звучит в таких кинохитах, как «История игрушек», «Принцесса и лягушка», «Корпорация монстров», «Знакомство с родителями».
Песня «Путин» вышла 10 октября 2016 г., чуть меньше чем за месяц до выборов президента США. Победившего на выборах Дональда Трампа еще на этапе предвыборной кампании подозревали в связях с Россией.
Президент России Владимир Путин в песне описан как супергерой. «Он может прокатиться на огромном тракторе по Транссибирской равнине, он может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», – говорится в тексте. В финале российского президента называют «настоящим мужиком», который поведет свой народ в «Землю обетованную».
В октябре 2016 г. Ньюман рассказывал The Washington Post, что на создание песни его вдохновила песня о Сталине «Stalin Wasn't Stallin' when he fought the beast of Berlin» («Сталин не тормозил, когда боролся с берлинским зверем»).
Бруно Марс стал триумфатором Grammy
Charles Sykes/Invision/AP
В Нью-Йорке прошла юбилейная 60-я церемония вручения музыкальных премий Grammy. Ее триумфатором стал Бруно Марс, выигравший шесть статуэток, в том числе три самые главные – за лучшую запись, песню и альбом года
1/10
Manfred Siebinger / Imago / TASS
Одна Grammy досталась представителю России. 26-летний пианист Даниил Трифонов выиграл в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» (за цикл Transcendental Ференца Листа)
2/10
Matt Sayles/Invision/AP
Четыре награды завоевал рэп-исполнитель Кендрик Ламар (на фото справа) - «Лучшая рэп-композиция», «Лучший рэп-альбом», «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшее рэп-выступление»
3/10
Randy Newman / Youtube
Песня композитора Рэнди Ньюмана с названием «Путин» выиграла премию за лучшую аранжировку. «Он может прокатиться на огромном тракторе по Транссибирской равнине, он может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», – говорится в тексте. В финале российский президент называется «настоящим мужиком», который поведет свой народ в «Землю обетованную»
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Evan Agostini/Invision/AP
В 2017 г. многие звезды объявили о поддержке движения против сексуальных домогательств и гендерной дискриминации. Чтобы подчеркнуть свою позицию, на Grammy многие пришли, украсив наряд белыми цветами. На фото: певица Пинк с семьей
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Carlo Allegri / Reuters
Победительница в категории «Лучший новый артист» – канадская певица Алессия Кара. Кара начала музыкальную карьеру в 13 лет, создав собственный канал на YouTube, куда она выкладывала кавер-версии известных песен, например Эми Уайнхаус и Бейонсе
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Matt Sayles/Invision/AP
Леди Гага (на фото во время выступления) была представлена в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом», но в этом году осталась без наград
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Matt Sayles/Invision/AP
Майли Сайрус и Элтон Джон, объявивший на недавнем форуме в Давосе о скором завершении гастрольной деятельности, также выступили на церемонии
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Matt Sayles/Invision/AP
Во время церемонии организаторы почтили память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой в прошлом году
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Matt Sayles/Invision/AP
Бруно Марс и Cardi B во время выступления на церемонии Grammy