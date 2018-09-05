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Правительство отложило внедрение 5G в России до конца 2021 года

Правительство России решило перенести сроки внедрения мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова. По его словам, коммерческая эксплуатация 5G в крупных городах может начаться к концу 2021 г.

«Моя личная точка зрения состоит в том, что 5G - это история, в которой коммерческий запрос на нее должен созреть. Технология уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен родиться», – заявил Акимов.

Сети 5G должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек к 2020 г., говорилось в программе «Цифровая экономика». Тестировать частоты для 5G в России, возможно, будут только «Мегафон» и «Ростелеком», писал «Коммерсантъ». Позже стало известно, что «Мегафон» приобрел частоты для 5G.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., подсчитывала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

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