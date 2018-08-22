Операторы просят не запрещать им тормозить доступ к интернет-ресурсам
«Союз LTE» попросил помощи у председателя правительства Дмитрия Медведева
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Российские чиновники регулярно возвращаются к обсуждению сетевой нейтральности
Евгений Разумный / Ведомости
Нельзя запрещать операторам ускорять или замедлять интернет-доступ к ресурсам, то есть обязывать их соблюдать сетевую нейтральность, предупредил правительство «Союз LTE», в который входят МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Т2 РТК холдинг», рассказали «Ведомостям» сотрудники двух входящих в него компаний.
Письмо поступило в аппарат правительства и направлено на проработку в Минкомсвязи, подтвердила «Ведомостям» представитель вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина.
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