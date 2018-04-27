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«Мегафон» приобрел частоты для 5G

«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании «Неоспринт» за 720 млн руб., следует из сообщения компании. 70% суммы «Мегафон» выплатит до 7 мая этого года, остальные деньги компания получит спустя три месяца.

По данным «Мегафона», «Неоспринт» владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, доступным в Москве, - ей принадлежит полоса частот шириной 24 МГц. Этот диапазон частот востребован для строительства сетей 5G - «Мегафон» планирует развернуть на них в столице опытную сеть пятого поколения, которая будет работать на ЧМ-2018 по футболу.

Пока ни у одного российского оператора нет частот для развертывания таких сетей. Между тем, согласно программе «Цифровая экономика», к 2020 г. 5G-сети должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. Технологию планируется применять для подключения сотен тысяч датчиков и других устройств интернета вещей. Одну из первых 5G-сетей в мире развернули на Олимпийских играх в Пхенчхане Intel, Samsung и оператор KT. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., посчитала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.