«Вымпелком» не допустили до тестирования 5G

NYT и WP получили «Пулитцера» за статьи о «российском вмешательстве» в выборы

Газеты The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию – 2018 в номинации «Национальный репортаж» за серию публикаций о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 г. Об этом сообщается на сайте премии. В числе призеров у каждого издания оказались по 10 публикаций. Размер премии составляет $10 000.

Премия была присуждена за «хорошо подтвержденное источниками, постоянное освещение общественно значимых вопросов, которое в значительной мере расширило понимание вмешательства России в выборы 2016 г., ее связей с кампанией [действующего президента США Дональда] Трампа, переходной кампанией президента и его администрацией», – говорится в пояснении.

В 2017 г. журналисты NYT также получили премию в номинации «Международный репортаж» «за определяющие повестку дня материалы об усилиях [президента России] Владимира Путина по продвижению российского влияния за границу», раскрывающие, в частности, такие применяемые властями методы, как преследование в интернете и распространение компромата в отношении оппонентов, говорится на сайте премии.

В этом году The New York Times совместно с The New Yorker также получила премию «За служение обществу». Жюри оценило материалы, связанные со скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Агентство Reuters победило в номинациях «Художественная фотография» и «Международный репортаж».