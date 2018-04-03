«Вымпелком» избавился от виртуального оператора для мигрантов

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Для «Вымпелкома» Sim Sim был интересным экспериментом, однако сейчас нет необходимости в отдельном продукте для мигрантов, считает Айбашева Андрей Гордеев / Ведомости

«Вымпелком» вышел из уставного капитала компаний «Сим телеком» и Eurus Holding В.V., следует из раскрытого оператором списка аффилированных лиц. Как виртуальный оператор (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) «Сим телеком» работает на сети «Вымпелкома» под брендом Sim Sim. Через Eurus «Вымпелком» контролировал виртуального оператора.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева подтвердила, что оператор больше не является акционером «Сим телекома». Как виртуальный оператор компания продолжит работу на сети «Вымпелкома», отметила она. Сумму сделки и покупателей актива она не назвала.