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Технологии / Телекоммуникации

«Вымпелком» пока не вступил в пятое поколение

Заявка оператора на частоты не согласована, против может быть «Роскосмос»
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В четверг прошло согласительное совещание Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), рассматривалась заявка «Вымпелкома» – оператор хотел бы начать пилотные проекты пятого поколения сотовой связи в девяти регионах страны. Информацию подтвердил представитель оператора. Согласовать заявку на совещании не удалось, заявляют три участника совещания. Против был «Роскосмос», знает один из участников совещания и подтверждает человек, близкий к профильному ведомству. По словам последнего, у «Вымпелкома» еще будет шанс согласовать заявку к заседанию Госкомиссии, оно состоится 16 апреля.

Пилотные проекты «Вымпелком» собирался провести в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25-29,5 ГГц, знает человек, близкий к профильному ведомству. Это уже вторая заявка «Вымпелкома» – против первой выступили «Роскосмос» и Федеральная служба охраны (ФСО), подтвердил близкий к профильному ведомству человек.

Представитель «Вымпелкома» от дальнейших комментариев по теме отказался.

По программе «Цифровая экономика» к 2020 г. сети пятого поколения сотовой связи должны быть развернуты во всех городах России с населением свыше 1 млн человек. 5G-сети обеспечивают скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду - на порядок быстрей, чем сети четвертого поколения (LTE, максимум 150 мегабит в секунду).

Новая технология будет особенно востребована в интернете вещей – она позволит одновременно подключать сотни тысяч датчиков и автоматических устройств.

Tele2 совместно с Nokia демонстрировала возможности 5G еще в прошлом году, вспоминает представитель оператора. А МТС хочет представить демонстрационные зоны и отдельные решения 5G на своей действующей коммерческой сети уже на чемпионате мира по футболу в России в 2018 г. Для этого по предусмотренным законодательством процедурам оператор оформляет заявки на частотный ресурс, рассказывает его представитель, но не объясняет, о каких процедурах идет речь.

Представители МТС и Tele2 не захотели рассказать, собираются ли они также подавать заявки на 5G в Госкомиссию по радиочастотам.

«Мегафон» по прошлогоднему решению Госкомиссии провел исследовательские и экспериментальные работы, чтобы представить их результаты регулятору, объясняет его представитель. Недавно «Мегафон» также купил компанию «Неоспринт», которая владеет третьей по величине в Москве полосой радиочастот в диапазоне 3,4-3,5 ГГц. Частоты, которые «Мегафон» получит с покупкой «Неоспринта», оператор, в частности, рассчитывает использовать для развертывания опытной сети в Москве на чемпионате мира по футболу в 2018 г.

«Ведомости» ожидают комментария от «Роскосмоса». Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Представитель «Ростелекома» не ответил на запрос.

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