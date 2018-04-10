ФАС отвергла объяснение «Вымпелкомом» причин изменения тарифа в роуминге

В начале года ФАС потребовала от операторов связи устранить экономически и технологически не обоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона Андрей Гордеев / Ведомости

«Вымпелком» вводит абонентов в заблуждение относительно причин повышения тарифов в роуминге, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). С апреля оператор ввел плату за звонки во внутрисетевом роуминге (5 руб. за минуту) и объясняет это требованиями самой ФАС, возмущаются представители ведомства. В доказательство ФАС опубликовала скриншоты ответов службы поддержки «Вымпелкома» на вопросы абонентов.

В одном из этих ответов говорится, что «новая схема тарификации в полном объеме реализует требования ФАС об исключении разницы в стоимости звонков в поездках», в другом – что «ФАС одобрила» изменения тарифной политики. Но «ни о каком «одобрении» тут и речи нет, подчеркнуто в сообщении службы. Именно за такую ценовую политику ФАС возбудила против оператора антимонопольное дело, напоминают представители ведомства.

Летом прошлого года ФАС потребовала от МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и «Т2 РТК холдинга» (Tele2) устранить разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона. Изменения не должны были привести к ухудшениям для абонентов, предписывала ФАС. В марте ведомство пришло к выводу, что операторы требования не выполнили, и возбудило антимонопольные дела против МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома».

скриншот ФАС

«Вымпелком» снизил цены – раньше базовая стоимость входящего звонка составляла 9,95 руб., говорит его представитель Анна Айбашева. По ее словам, оператор меняет тарификацию согласно разработанному «Вымпелкомом» подходу по исполнению предупреждения ФАС. При выезде за пределы домашнего региона абоненты в регионе пребывания смогут пользоваться связью по домашним тарифам, говорит она. Домашние тарифы и бесплатные входящие звонки актуальны при соединении с номерами региона пребывания. Но при звонках из других регионов, в том числе домашнего, вызов фактически является междугородным и оператор взимает за него плату, объясняет Айбашева логику нововведения. Такой вызов предполагает присоединение к разным сетям связи и влечет для оператора затраты, утверждает она. Междугородные входящие звонки у «Вымпелкома» либо бесплатны, либо стоят до 5 руб. в зависимости от тарифа, говорит Айбашева.

ФАС пока еще не завершила дело в отношении «Вымпелкома», но если служба обнаружит, что оператор нарушает антимонопольное законодательство, ему грозят либо штрафные санкции, либо изъятие незаконно полученного дохода, сказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Он подчеркнул, что «подобное поведение в отношении абонентов» со стороны оператора будет рассматриваться ведомством как отягчающее обстоятельство.

Ответы абонентам, которые цитирует ФАС, действительно были не вполне корректны, признает Айбашева. По ее словам, оператор уже скорректировал эти формулировки.

Из сообщения МТС следует, что с 17 апреля входящие вызовы с номеров домашнего региона и других регионов России будут стоить абонентам в регионе пребывания 5,5 руб. за минуту. Раньше это стоило 10,9 руб., сообщает оператор.