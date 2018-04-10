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ФАС признала Tele2 нарушителем по делу о национальном роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «Т2 РТК холдинг» (Tele2) нарушителем по делу о национальном роуминге, говорится в сообщении ведомства.

«Завершилась масштабная кампания ФАС России по борьбе с национальным роумингом. Ведомство признало нарушившим последнего представителя "большой четверки", а именно Tele2. И хотя компания не последовала примеру своих коллег и не устранила добровольно необоснованную разницу в тарифах, все же это непременно произойдет в рамках предписания ФАС», - говорится в сообщении регулятора. Размер штрафа будет определен по итогам административного производства.

ФАС требует от операторов связи отменить внутрисетевой и национальный роуминг уже в первом полугодии 2018 г. В августе ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. ФАС заподозрила компании в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге, а также при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Ведомство предписывало компаниям устранить нарушения до конца 2017 г., позднее срок был продлен до 31 января 2018 г. Для Tele2 служба продлила срок до мая. В феврале регулятор сообщил, что МТС и «Вымпелком» добровольно устранили нарушения, в марте то же самое сделал «Мегафон». ФАС решила не выдавать компаниям предписание.