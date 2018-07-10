Nokia и China Mobile подписали соглашение на сумму 1 млрд евро
Финская Nokia и China Mobile заключили рамочное соглашение на 1 млрд евро, передает Reuters. Срок действия соглашения составляет 1 год. Согласно достигнутым договоренностям Nokia предоставит China Mobile сетевую инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойное предоставление услуг связи. В феврале компании подписали меморандум о взаимопонимании по развитию новых сетей 5G в Китае.
«В соответствии с нынешним соглашением Nokia предоставит China Mobile лучшие в своем классе комплексные решения, предназначенные для сетей следующего поколения, облачных технологий и машинной связи», - говорится в сообщении финской компании. В рамках соглашения Nokia также предоставит китайской компании инфраструктуру стационарного и мобильного радиодоступа, технологии IP-маршрутизации, оптических линий связи.
Акции Nokia выросли на 1,3% после информации о подписании соглашения.