Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: LTE специального назначения

В России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков

Ее оператором может стать Tele2
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К 2024 г. в России должна быть создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей, сказано в паспорте программы «Цифровая экономика», в целом одобренном в понедельник правительством. Сеть должна работать по технологии LTE-450.

Особенность сети LTE-450 – это возможность управлять приоритетами для различных групп пользователей, так описана эта технология в документах департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации (push-to-talk), и передавать видео. Сеть отличается высокими скоростями и малыми задержками передачи данных, говорится в материалах ДИТа. А для обеспечения устойчивого покрытия в этом стандарте достаточно минимального количества базовых станций.

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