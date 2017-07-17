Первая европейская сеть 5G появится в 2018 году

Тестовый запуск связи будет производить итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia Mobile (TIM) Antonio Calanni / AP

О том, что первая сеть 5G в Европе появится в государстве Сан-Марино уже в 2018 г., сообщает Financial Times. Тестовый запуск связи будет производить итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia Mobile (TIM). Компания решила провести испытания связи в Сан-Марино, поскольку там практически нет ограничений на использование радиочастот.

Между государствами уже подписан меморандум, согласно которому TIM сначала обновит существующую сеть 4G. По планам, компания удвоит количество уже существующих мобильных башен на территории государства.

В прошлом году Европейская комиссия опубликовала концепцию развития сети пятого поколения связи, согласно которой новая технология принесет до 113 млрд евро дохода отраслям здравоохранения, транспорта, коммунальных услуг к 2025 г. На весь проект компания планирует потратить 56 млрд евро, также он поможет создать дополнительно 2,3 млн рабочих мест. Тестовые испытания 5G в значительной степени влияют на развитие технологии не только в Италии, но и во всей Европе. Успешный запуск установит для всех общие стандарты связи.

Европейские страны первыми разработали технологию 2G, но с 3G их опередили Южная Корея и Япония. Потом США модернизировали связь до 4G. В этот раз Европа снова будет первопроходцем, уверен глава департамента технологий TIM Джованни Фериго.

Южная Корея планирует построить 5G к зимним Олимпийским играм 2018 г. В Китае сеть пятого поколения должна появиться в 2019 г., через год – в США.

В России, согласно программе Минкомсвязи по цифровой экономике, новая технология должна появиться к 2022 г. Сначала сеть будет доступна только в пяти городах-миллионниках, но уже через два года появится и в остальных городах. Первым из российских операторов доступ к тестированию радиочастот получит «Мегафон» на чемпионате мира по футболу в 2018 г.