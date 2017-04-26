Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: У России – особая частота

Европа выбрала для развития 5G частоты 700 МГц

В России использовать этот диапазон сейчас невозможно, а в более высоких частотах – дорого
Частотный ресурс в этом диапазоне нужен не только для быстрого беспроводного интернета, но и для инновационных сервисов
Частотный ресурс в этом диапазоне нужен не только для быстрого беспроводного интернета, но и для инновационных сервисов
Britta Pedersen / TASS

Европа будет развивать технологию 5G в диапазоне 700 МГц (694–790 МГц), говорится в заявлении Совета Европейского союза (ЕС), опубликованном во вторник. Это означает, что к 30 июня 2020 г. мобильные операторы по всей Европе должны получить доступ к этому диапазону, отмечается в заявлении. Этот срок совпадает с ожидаемым развертыванием сетей 5G в ЕС. Некоторые страны могут отложить перераспределение частотного ресурса на срок до двух лет – при должном обосновании, подчеркнул регулятор.

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