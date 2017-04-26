Европа выбрала для развития 5G частоты 700 МГц

Частотный ресурс в этом диапазоне нужен не только для быстрого беспроводного интернета, но и для инновационных сервисов

Европа будет развивать технологию 5G в диапазоне 700 МГц (694–790 МГц), говорится в заявлении Совета Европейского союза (ЕС), опубликованном во вторник. Это означает, что к 30 июня 2020 г. мобильные операторы по всей Европе должны получить доступ к этому диапазону, отмечается в заявлении. Этот срок совпадает с ожидаемым развертыванием сетей 5G в ЕС. Некоторые страны могут отложить перераспределение частотного ресурса на срок до двух лет – при должном обосновании, подчеркнул регулятор.