Связь 5G появится в пяти городах через пять лет

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Пять лет до пятого поколения

Говорить о реалистичности предложенного Минкомсвязи графика пока рано Евгений Разумный / Ведомости

Технология 5G может появиться в пяти российских городах-миллионниках в 2022 г. К концу этого года должна быть готова концепция развития 5G в этих городах, в III квартале 2019 г. – запущен первый пилотный проект, а еще через три месяца появятся нормативные акты. Частоты для 5G станут доступны операторам в IV квартале 2020 г. Такой график описан в проекте программы цифровой экономики России, который Минкомсвязи на прошлой неделе внесло в правительство. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность графика подтвердили федеральный чиновник и два человека, близких к разработке документа. Проект внесен в правительство, подтверждают представители Минкомсвязи и курирующего отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича, но комментировать содержимое документа они отказалась.

Пятого июня программу рассмотрит совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте, знает федеральный чиновник. После Петербургского экономического форума Владимир Путин поручал доработать проект программы и представить совету до 1 июля.

В поиске частоты

Стандарт 5G позволяет передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Его отличает необходимость установки базовых станций на более близком расстоянии по сравнению с нынешними стандартами – это увеличивает затраты.

Вместе быстрее «Мегафон» и Huawei договорились о развитии 5G в 2014 г., в июле 2016 г. оператор подписал схожий меморандум с Nokia. В 2016 г. о сотрудничестве с Ericsson и Nokia в области 5G объявила МТС. А «Вымпелком» взаимодействует с производителями оборудования и членами альянса NGMN (Next Generation Mobile Networks, объединяет компании, занимающиеся разработкой 5G), но конкретных вендоров не раскрывает.

На каких частотах будет развиваться новый стандарт в России, пока не решено. В Европе определенность появилась в апреле – ЕС будет строить 5G, используя диапазон 700 МГц (694–790 МГц). К 30 июня 2020 г. мобильные операторы по всей Европе должны получить доступ к этому диапазону. Но европейцы опасаются, что в развитии технологии их обгонят Китай, Южная Корея и Япония. Эти страны инвестируют значительные средства в развитие систем 5G, причем Корея надеется создать сеть пятого поколения уже к зимним Олимпийским играм 2018 г.

В России первые тесты 5G провели «Мегафон» и МТС. «Мегафон» использовал временно выделенную полосу в диапазоне 4,5 ГГц, МТС – 4,65–4,85 ГГц. На Петербургском экономическом форуме «Мегафон» вместе с Huawei представили базовую станцию 5G, которая на частотах 70 ГГц показала скорость 35 Гбит/с. МТС в феврале обещала протестировать в 2017 г. пилотные зоны 5G и запустить их для чемпионата мира по футболу 2018 г.

Говорить о реалистичности предложенного Минкомсвязи графика пока рано, считает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина: скорость внедрения зависит от доступности частот и проработанности нормативной базы. И если документы обещают выпустить своевременно, то доступность радиочастот вызывает у «Мегафона» серьезные опасения из-за пересечений с телевещателями и спутниковыми каналами.

Предложенный Минкомсвязи график вполне реалистичен, соглашаются сотрудник крупного оператора связи и гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов, который уверен, что регулятор извлек урок из опыта создания сетей 3G, когда частоты расчищались уже при готовой к внедрению технологии. Это привело к задержке и ограничению возможностей сервиса.

Успеть в срок

И мобильные операторы (в том числе Tele2), и поставщики оборудования прогнозируют первые коммерческие внедрения 5G в 2020–2021 гг., рассказывает представитель Tele2 Константин Прокшин, оговариваясь, что стандарт 5G еще разрабатывается. После фиксации стандарта и конкретных частотных диапазонов станет понятна и точная сумма затрат на развертывание сети в миллионнике, говорит Дорохина. Она уверена, что 5G будет дополнением к сетям четвертого поколения, что позволит сэкономить и время, и деньги.

Инвестиции в 5G могут в разы превысить затраты на сети четвертого поколения, рассуждает Прокшин. По его словам, возврат инвестиций будет небыстрым, значит, и одномоментного развертывания 5G ждать не стоит: операторы последуют за спросом. Он должен исходить от прорывных бизнесов, которым требуется именно 5G, – это умные города, беспилотный транспорт, дополненная реальность, но они пока не имеют четких бизнес-планов, резюмирует Прокшин.

Строительство сетей пятого поколения потребует в 5–10 раз больше инвестиций, чем предыдущих поколений, подсчитывал вице-президент «Ростелекома» Валерий Ермаков. В 2011 г. Союз LTE оценивал расходы на строительство сетей четвертого поколения в 85,7 млрд руб. на каждого оператора.

МТС технически готова к внедрению 5G, ждет законодательной базы и решений о доступных частотах, сообщил ее представитель Дмитрий Солодовников. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева отказалась от комментариев.