Технологии / Персональные технологии
Статья опубликована в № 4515 от 26.02.2018 под заголовком: Пятое поколение требует льгот

Операторы смогут сэкономить десятки миллиардов рублей на развитии пятого поколения связи

Такие возможности дает программа «Цифровая экономика»
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Рабочая группа по информационной инфраструктуре при автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» согласовала план стимулирования инвестиций в развитие сетей пятого поколения связи (5G), говорится в материалах АНО. План утвержден, через пресс-службу «Мегафона» подтвердила Анна Серебряникова, операционный директор оператора, она руководит рабочей группой при «Цифровой экономике».

В марте 2018 г. этот план должно согласовать сначала Минкомсвязи, а затем правительственная подкомиссия по цифровой экономике, говорится в материалах «Цифровой экономки».

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