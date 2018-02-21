Технологии / Наукоемкие технологии

«Как взятки будем давать? Сложно!»: Жириновский объяснил преимущества цифровой экономики

Фрагмент выступления лидера ЛДПР в Госдуме

21.02.18
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